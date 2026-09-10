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Las inferiores de la Liga Santiagueña ya tienen programación para la séptima fecha del Clausura

La jornada contará con encuentros correspondientes a las Zonas A y B, además de un interzonal.

10/09/2026

La séptima fecha de las divisiones inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol tendrá partidos entre viernes, sábado y martes, con actividad en Séptima, Octava, Novena y Décima división. La jornada contará con encuentros correspondientes a las Zonas A y B, además de un interzonal.

Séptima fecha del Clausura: programación completa

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VIERNES 11

Independiente de Fernández vs. Estudiantes Blanco
Cancha: Independiente de Fernández.
7ª: 08:00 | 8ª: 09:30 | 9ª: 10:50 | 10ª: 12:10.

SÁBADO 12

Mitre Negro vs. Instituto Amarillo
Cancha: Predio CAM 2.
7ª: 08:00 | 8ª: 09:30 | 9ª: 10:50 | 10ª: 12:10.

Atlético Sanidad vs. Güemes
Cancha: ATSA.
7ª: 08:00 | 8ª: 09:30 | 9ª: 10:50 | 10ª: 12:10.

Villa Unión vs. Central Argentino
Cancha: Villa Unión.
7ª: 08:00 | 8ª: 09:30 | 9ª: 10:50 | 10ª: 12:10.

Defensores de Forres vs. Comercio
Cancha: Defensores de Forres.
7ª: 08:00 | 8ª: 09:30 | 9ª: 10:50 | 10ª: 12:10.

MARTES 15

Central Córdoba vs. Vélez
Cancha: Complejo CACC (El Zanjón).
7ª: 13:30 | 8ª: 14:30 | 9ª: 16:00 | 10ª: 17:20.

ZONA B — SÁBADO 12

Banfield vs. Mitre Amarillo
Cancha: Banfield.
7ª: 08:00 | 8ª: 09:30 | 9ª: 10:50 | 10ª: 12:10.

Instituto Rojo vs. Mitre
Cancha: UPCN.
7ª: 08:00 | 8ª: 09:30 | 9ª: 10:50 | 10ª: 12:10.

Yanda vs. Sportivo Fernández
Cancha: Comercio.
7ª: 08:00 | 8ª: 09:30 | 9ª: 10:50 | 10ª: 12:10.

Sarmiento vs. Agua y Energía
Cancha: Sutiaga.
7ª: 08:00 | 8ª: 09:30 | 9ª: 10:50 | 10ª: 12:10.

Estudiantes Azul vs. Atlético Forres
Cancha: Estudiantes.
7ª: 08:00 | 8ª: 09:30 | 9ª: 10:50 | 10ª: 12:10.

Estrella Roja vs. Unión Santiago
Cancha: Estrella Roja.
7ª: 08:00 | 8ª: 09:30 | 9ª: 10:50 | 10ª: 12:10.

INTERZONAL — SÁBADO 12

Independiente Beltrán vs. Unión Beltrán
Cancha: Independiente Beltrán.
7ª: 08:00 | 8ª: 09:30 | 9ª: 10:50 | 10ª: 12:10.

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