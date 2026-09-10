La primera resolución de AFA por el reclamo de Vélez contra Boca

El Tribunal de Disciplina de la AFA le dio cinco días a Boca para tomar vista del expediente y responder al reclamo presentado por Vélez por la inclusión de seis extranjeros en la planilla del partido de Copa Argentina. El Fortín pidió que se declare alineación indebida y se le otorgue la clasificación.

10/09/2026

La AFA dio a conocer su primera resolución sobre el reclamo presentado por Vélez contra Boca por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. El Tribunal de Disciplina resolvió darle cinco días al Xeneize para tomar vista del expediente y presentar su respuesta.

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“Se da vista por el término de cinco días contados desde la fecha de esta resolución, al Club Boca Juniors, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo”, establece el boletín publicado por el organismo, que además cita el artículo 36 del Código Disciplinario.

El reclamo de Vélez sostiene que Boca incurrió en una alineación indebida y solicita que sea sancionado con la derrota por retirada o renuncia, lo que le permitiría al equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto avanzar de ronda. El argumento del Fortín es que el reglamento de la Copa Argentina no contempla una excepción que permita ampliar a seis la cantidad de extranjeros habilitados en la planilla, por lo que debería aplicarse el límite general de cinco establecido en la Liga Profesional.

Si bien solo cinco extranjeros ingresaron al campo de juego —Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa y Enner Valencia—, Ángel Romero permaneció en el banco y no tuvo minutos. Desde Vélez consideran que igualmente se quebrantó la regla de elegibilidad porque el paraguayo estaba en condiciones de ingresar si Rodolfo Arruabarrena así lo decidía.

Por su parte, en Boca reunieron antecedentes administrativos en los que situaciones similares fueron castigadas con multas económicas y apercibimientos, pero no con sanciones deportivas. Además, sostienen que como Romero no ingresó, no existió ventaja deportiva y la eventual sanción no debería modificar el resultado del partido.

El propio boletín del Tribunal de Disciplina incluyó un antecedente que podría ser relevante: en un partido del Torneo Clausura de fútbol femenino, Belgrano realizó seis cambios ante Lanús y el Granate reclamó los puntos. El Tribunal rechazó el pedido de alineación indebida, mantuvo el 3-1 para el conjunto cordobés y solamente sancionó al Pirata con una multa.