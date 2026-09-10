"El Kakas" pasó de campeón a profesor y reveló sus técnicas para "farmear aura"

Sherman Mendoza, ganador del primer torneo tucumano de esta particular disciplina viral, compartió una clase donde explicó sus trucos para sumar presencia, carisma y captar todas las miradas. El video generó miles de reacciones en redes sociales.

10/09/2026

Sherman Mendoza, más conocido en redes como "El Kakas", volvió a convertirse en protagonista de un fenómeno viral luego de compartir una particular clase en la que enseñó sus técnicas para “farmear aura”, la tendencia de internet que busca potenciar la presencia y el carisma de una persona.

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El joven tucumano había ganado notoriedad tras consagrarse como el primer campeón tucumano de “farmear aura” y ahora sorprendió al pasar de competidor a profesor, explicando los movimientos y estrategias que, según él, le permitieron destacarse.

El fragmento de la clase comenzó a circular en X (antes Twitter) con el comentario: “¿Por qué nadie me avisó? Me perdí la clase”. En pocas horas, la publicación superó las 100 mil reproducciones y generó todo tipo de respuestas entre los usuarios.

Los trucos de “El Kakas” para ganar aura

Durante la explicación, Sherman mostró algunos gestos y recursos que forman parte de esta particular tendencia. Entre ellos mencionó el famoso “six seven”, un movimiento viral realizado con las manos, y el “mewing”, una técnica asociada a marcar la mandíbula para lograr una apariencia más llamativa.

Sin embargo, el campeón tucumano aclaró que no todo pasa por los movimientos. Según explicó, también son importantes la actitud, el estilo propio y la capacidad de sorprender.

Uno de sus consejos principales es contar con un “as bajo la manga”: algún detalle inesperado que permita diferenciarse del resto, como un cambio de vestuario, una acción particular o un gesto distintivo. En su caso, uno de sus recursos más reconocidos es el movimiento del cabello.

¿Qué significa “farmear aura”?

La expresión surgió en internet a partir de una combinación entre el término inglés “farming”, utilizado en videojuegos para referirse a la acumulación de recursos, y la palabra “aura”, asociada a la personalidad, el carisma o la presencia.

En el lenguaje de las redes sociales, “farmear aura” significa realizar acciones o gestos que permitan llamar la atención, transmitir seguridad y generar una imagen más atractiva o interesante.

Desde su consagración en el primer torneo realizado en Tucumán, “El Kakas” continúa sumando seguidores y repercusión con sus particulares consejos, movimientos y ocurrencias que traspasaron las fronteras de la provincia.