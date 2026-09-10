Optimismo en AFA por la renovación de Scaloni en la Selección Argentina

El contrato de Lionel Scaloni finaliza en diciembre y ya comenzaron los primeros contactos para extender su vínculo. En la AFA confían en que el entrenador continúe al frente de la Selección Argentina en 2027, pese a la salida de Walter Samuel.

10/09/2026

En el predio de Ezeiza, la AFA trabaja en la planificación de lo que viene para la Selección Argentina y uno de los principales objetivos es asegurar la continuidad de Lionel Scaloni. El entrenador tiene contrato hasta diciembre de este año y ya comenzaron las negociaciones para convencerlo de que siga al frente del equipo en 2027.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El futuro de Scaloni había quedado en duda después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Luego de aquel partido, el técnico expresó su necesidad de tomarse un tiempo para pensar: “Cumpliré el contrato y después veré. La verdad que siento la necesidad de pensar, porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto”. Sin embargo, puertas adentro de la AFA consideran que sus palabras estuvieron marcadas por la emoción del momento.

Por eso, en la casa madre del fútbol argentino mantienen el optimismo y confían en volver a ver al Gringo dando indicaciones en 2027. Ya existieron los primeros acercamientos entre las partes, aunque hasta el momento el entrenador no dio una respuesta. La dirigencia está dispuesta a esperar hasta último momento para intentar garantizar la continuidad del proyecto.

El aspecto económico, según la información brindada, no sería un impedimento para alcanzar un acuerdo. El plantel y el cuerpo técnico de la Selección Argentina están al día con sus pagos, mientras que los premios correspondientes al Mundial se abonan 180 días después de la finalización del torneo, por lo que todavía no corresponde su distribución.

En lo deportivo, la salida de Lionel Messi dejará un vacío importante en la Selección, pero en la AFA consideran que Scaloni conoce como pocos el potencial del plantel. Allí aparecen jóvenes que buscan su lugar y futbolistas que ya asumieron el rol de referentes, como Cristian Romero, quien será el nuevo capitán, Enzo Fernández y Julián Álvarez. Con ese panorama, la dirigencia mantiene la ilusión de que la Scaloneta tenga continuidad en 2027.