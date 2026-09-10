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Copa Libertadores: resultados de los cuartos de final y cuándo se juegan las revanchas

Los cuatro cruces de cuartos de final ya tuvieron sus partidos de ida y dejó series abiertas de cara a la vuelta.

10/09/2026

Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 ya comenzaron y los cuatro partidos de ida dejaron resultados importantes de cara a las revanchas. Platense perdió 2-0 ante Fluminense en Brasil, mientras que Palmeiras se impuso 1-0 frente a Liga de Quito con un gol del argentino Agustín Giay.

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Por su parte, Estudiantes igualó 1-1 como local ante Corinthians y deberá definir la serie en San Pablo. El Pincha necesita ganar o empatar con dos o más goles para avanzar directamente, mientras que otro 1-1 llevaría la definición a los penales.

El último partido de ida tuvo como protagonista a Flamengo, que venció 2-0 a Independiente del Valle en Ecuador. El conjunto brasileño quedó bien parado para la revancha y buscará cerrar su clasificación como local.

Todos los resultados de los cuartos de final

Martes 8 de septiembre

Fluminense 2 (Nonato y Hulk) - Platense 0

Miércoles 9 de septiembre

Palmeiras 1 (Agustín Giay) - Liga de Quito 0

Estudiantes 1 (Alexis Castro) - Corinthians 1 (Kaio César)

Jueves 10 de septiembre

Independiente del Valle 0 - Flamengo 2 (Bruno Henrique y Pereira)

Cuándo se juegan las revanchas

Martes 15 de septiembre

19:00: Fluminense vs. Platense

Miércoles 16 de septiembre

19:00: Liga de Quito vs. Palmeiras

21:30: Corinthians vs. Estudiantes

Jueves 17 de septiembre

21:30: Flamengo vs. Independiente del Valle

Cómo quedaron los cruces

El ganador de Fluminense-Platense se enfrentará en semifinales al vencedor de Palmeiras-Liga de Quito.

Del otro lado del cuadro, quien avance de Estudiantes-Corinthians se medirá con el ganador de Flamengo-Independiente del Valle.

Las semifinales se disputarán con los partidos de ida el 13 y 14 de octubre, mientras que las revanchas serán el 20 y 21 de octubre.

La gran final de la Copa Libertadores 2026 está programada para el sábado 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo.

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