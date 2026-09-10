Con Boca como protagonista, los resultados de la ida de los cuartos de la Sudamericana y cuándo son las revanchas

Los cuartos de final comenzaron con cuatro series que ya tienen sus partidos de ida disputados. Boca venció a San Pablo, mientras que Independiente Santa Fe y Vasco da Gama igualaron sin goles. Santos y Cienciano también consiguieron ventajas en sus respectivos cruces.

10/09/2026

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana ya tienen sus partidos de ida disputados. Boca derrotó 1-0 a San Pablo, Independiente Santa Fe empató 0-0 con Vasco da Gama, Santos venció 2-0 a Atlético Mineiro y Cienciano superó 2-0 a Montevideo City Torque.

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Las cuatro series definirán a sus semifinalistas entre el martes 15 y el jueves 17 de septiembre. El primer cruce en resolverse será Vasco da Gama-Independiente Santa Fe, mientras que unas horas más tarde San Pablo recibirá a Boca para definir otra de las llaves.

Por el otro lado del cuadro, Atlético Mineiro buscará revertir como local la derrota sufrida ante Santos, mientras que Montevideo City Torque intentará dar vuelta la serie frente a Cienciano. Los ganadores de estos cruces completarán el cuadro de semifinales.

Los resultados de los cuartos de final

Martes 8 de septiembre

Independiente Santa Fe 0-0 Vasco da Gama

Boca 1-0 San Pablo — Miguel Merentiel

Miércoles 9 de septiembre

Santos 2-0 Atlético Mineiro — W. Arao y C. Oliva

Jueves 10 de septiembre

Cienciano 2-0 Montevideo City Torque — Souza y Amondarain

Cuándo se juegan las revanchas

Martes 15 de septiembre

19.00: Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe

21.30: San Pablo vs. Boca

Miércoles 16 de septiembre

19.00: Atlético Mineiro vs. Santos

Jueves 17 de septiembre

21.30: Montevideo City Torque vs. Cienciano

Cómo continúa la Copa Sudamericana

Los ganadores de Vasco da Gama-Independiente Santa Fe y San Pablo-Boca se enfrentarán en una de las semifinales.

La otra saldrá de los cruces entre Atlético Mineiro-Santos y Montevideo City Torque-Cienciano.

Las semifinales tendrán sus partidos de ida el 13 y 14 de octubre, mientras que las revanchas se disputarán el 20 y 21 de octubre.

La final de la Copa Sudamericana está programada para el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.