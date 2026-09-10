El líder Gimnasia de Mendoza pone en juego la cima ante Defensa y Justicia en Varela

El Lobo mendocino, una de las revelaciones del torneo, visita este viernes al Halcón con el objetivo de sostenerse en la cima de la Zona A. El equipo de Darío Franco acumula cuatro partidos sin perder y suma 16 puntos.

Hoy 07:00

Gimnasia de Mendoza atraviesa un gran momento en el Torneo Clausura y buscará extender su racha positiva este viernes cuando visite a Defensa y Justicia. El encuentro se disputará desde las 19:15 en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, de Florencio Varela.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto dirigido por Darío Franco es el único líder de la Zona A, con 16 puntos, y acumula cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota. El Lobo se convirtió en una de las grandes revelaciones del campeonato y buscará mantener su lugar en lo más alto.

En la fecha anterior, Gimnasia de Mendoza rescató un valioso empate 2-2 como local frente a Boca. Antes de ese encuentro había conseguido tres victorias consecutivas: 3-1 ante Talleres, 3-2 frente a Gimnasia de La Plata y 3-0 contra Independiente.

Ahora, el equipo mendocino intentará conseguir otro resultado importante fuera de casa para sostener el liderazgo en soledad. Enfrente tendrá a Defensa y Justicia, en un duelo que promete ser importante para las aspiraciones del Lobo en la Zona A.

El árbitro principal será Jorge Baliño, mientras que Adrián Franklin estará a cargo del VAR.