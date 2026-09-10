EN VIVO | En un duelo que promete, Newells y Vélez abren la novena fecha del Clausura en Rosario

La Lepra recibe al Fortín este viernes en el Coloso Marcelo Bielsa, en un duelo clave de la Zona A.
El Torneo Clausura 2026 abrirá su novena fecha este viernes con un partido de alto impacto en Rosario. Newell's Old Boys recibirá a Vélez Sarsfield desde las 17:00 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en un encuentro importante para las aspiraciones de ambos en la Zona A.
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