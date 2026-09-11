“Se cayó del auto”: la insólita versión de la jueza Pascual sobre el asesinato de Kim Gómez

Se trata de la magistrada que frenó la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, cuando se refirió al crimen de la menor con una polémica frase.

Hoy 00:22

Marta Elba Pascual, la jueza que frenó por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires volvió a ser noticia en las últimas horas por sus dichos sobre el crimen de Kim Gómez en La plata.

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En una entrevista a Radio Now, la magistrada dijo: “Yo trabajo con el papá de Kim de La Plata, el de la chiquita que se cayó del auto”. El conductor la interrumpió: “la empujaron, no se cayó”. Pascual aceptó la corrección y agregó: “Sí, hay dos versiones, es cierto, que quedó enganchada al cinturón de seguridad y a partir de eso fue terrible”.

“Con el padre de Kim estamos trabajando para cambiar algunas cosas que tengan que ver con que no se repitan los asesinos de su hija”, agregó al respecto la jueza.

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El crimen de Kim ocurrió el 26 de febrero en La Plata cuando la niña de siete años viajaba en el asiento trasero del auto de su mamá. Cuando la mujer estacionó frente a una casa del barrio La Loma, fue sorprendida por dos delincuentes que intentaron robarle su Fiat Palio rojo.

En medio del asalto, uno de los ladrones, de 17, se subió al asiento del conductor y arrancó a toda velocidad sin advertir que la nena todavía estaba dentro. Kim quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su ropa, lo que provocó que fuera arrastrada por el asfalto mientras el auto avanzaba por varias cuadras a gran velocidad.

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Según reconstruyeron los investigadores, el Palio recorrió alrededor de 15 cuadras. Durante ese trayecto, la madre corrió desesperada detrás del auto, pidiendo ayuda, mientras vecinos y testigos intentaban alertar al conductor y frenar la marcha.

La secuencia fue observada por numerosas personas y quedó registrada por cámaras de seguridad, cuyas imágenes resultaron claves para reconstruir el recorrido y para la identificación posterior de los sospechosos.

El Fiat finalmente se detuvo en la zona de 31 y 38, donde los delincuentes abandonaron el auto y escaparon a pie. Para entonces, Kim había sufrido lesiones gravísimas producto del arrastre y los golpes contra el asfalto.

La nena fue asistida de urgencia y trasladada a un centro de salud, pero murió poco después como consecuencia de la gravedad de las heridas.