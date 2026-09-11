Tragedia en Congo: al menos 27 chicos murieron tras el incendio de una escuela

El fuego destruyó un establecimiento primario en la ciudad de Bukavu y también alcanzó viviendas cercanas.

11/09/2026

Una tragedia conmociona a la ciudad de Bukavu, en el este de la República Democrática del Congo, donde al menos 27 chicos murieron luego de que un incendio arrasara una escuela primaria y se extendiera hacia construcciones ubicadas en los alrededores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El incendio se produjo durante la mañana del jueves en la escuela de Mogo, ubicada en la comuna de Kadutu. En las últimas horas, el número de víctimas aumentó luego de que los equipos que trabajan en el lugar encontraran otros 12 cuerpos entre los restos del establecimiento.

El alcalde de Kadutu, Théo Ruremesha, confirmó el hallazgo y advirtió que el número de fallecidos todavía podría modificarse debido a que las tareas de búsqueda continúan.

La cifra de 27 muertos también fue informada por Hypocrate Marume, presidente de la sociedad civil de Bukavu, quien señaló que los operativos no se limitan al edificio escolar y que también se revisan viviendas cercanas que fueron afectadas por el fuego.

La magnitud de la tragedia obligó a trasladar a las víctimas a distintos centros asistenciales. Varios cuerpos fueron llevados al hospital de referencia de Kadutu, mientras que otros pacientes debieron ser derivados debido a que el establecimiento sanitario principal quedó desbordado por la cantidad de personas que requerían atención.

Mientras continúan los trabajos de rescate, existen distintas cifras sobre el impacto del incendio. El Movimiento 23 de Marzo (M23), grupo rebelde que controla Bukavu, informó 24 fallecidos y 29 personas hospitalizadas, entre ellas 21 que permanecen internadas en una unidad de cuidados intensivos.

Por el momento, no se estableció oficialmente cuál fue el origen del incendio. Las autoridades y el M23 anunciaron una investigación para determinar cómo comenzaron las llamas y establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

El operativo de emergencia se desarrolló además en medio de serias dificultades para acceder a algunos sectores de la ciudad. Ante la demora o imposibilidad de llegada de los equipos de asistencia, fueron los propios vecinos quienes participaron en las primeras tareas para rescatar personas, combatir el fuego y asistir a las familias afectadas.

El incendio también provocó daños fuera del establecimiento educativo y dejó a numerosas familias sin viviendas y sin sus pertenencias.

La tragedia ocurre mientras Bukavu atraviesa una preocupante ola de incendios durante la actual estación seca. Según datos proporcionados por el gobernador de Kivu del Sur, Jean Jacques Purusi, más de 2.500 viviendas fueron destruidas por el fuego entre julio, agosto y los primeros días de septiembre en distintos puntos de la ciudad.

Ante la reiteración de estos episodios, el gobierno provincial planteó la necesidad de conformar un mecanismo independiente para investigar y documentar los incendios, con el objetivo de determinar sus causas, contabilizar las víctimas y establecer el alcance de las pérdidas materiales.