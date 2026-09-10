Era de Vélez, pero Newell’s se lo empató en el descuento en Rosario

El Fortín ganaba por 1-0 como visitante pero la Lepra llegó a la igualdad sobre el final del partido.

11/09/2026

Newell’s y Vélez igualaron 1-1 este viernes en el estadio Marcelo Bielsa, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido que tuvo emociones hasta el cierre.

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El conjunto de Liniers abrió el marcador en el primer tiempo por intermedio de Ronaldo Martínez y durante buena parte del encuentro pareció encaminado a llevarse los tres puntos de Rosario.

En el complemento, la Lepra tuvo una gran oportunidad para empatar cuando dispuso de un penal, pero Tomás Marchiori le contuvo el remate a Santiago Solari y sostuvo la ventaja visitante.

Más tarde, Walter Núñez llegó a convertir de chilena, aunque la acción fue anulada por posición adelantada de Matías Cóccaro.

Soñora apareció sobre el final

Cuando Vélez parecía quedarse con la victoria, Alan Soñora ejecutó un tiro libre y marcó el 1-1 definitivo sobre el cierre del encuentro.

El empate le permitió a Newell’s rescatar un punto y mantenerse dentro de la zona de clasificación a los playoffs.

Vélez, líder pero sin llegar a la cima anual

Con este resultado, Vélez quedó como único líder de la Zona A con 17 puntos, uno por encima de Gimnasia de Mendoza e Instituto, aunque con un partido más disputado.

El Fortín también dejó pasar la oportunidad de alcanzar la punta de la tabla anual. Con 45 unidades, permanece segundo y a un punto de Argentinos Juniors.

Newell’s, por su parte, llegó a 13 puntos y se mantiene sexto en su grupo, dentro de los puestos de clasificación a la siguiente instancia.