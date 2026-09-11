Mastantuono brilló con un triplete para Fiorentina y tuvo su noche soñada desde que llegó a Europa

El argentino convirtió tres goles en el triunfo 4-2 sobre Venezia por la Serie A. Mateo Pellegrino marcó el tanto restante para la Viola que logró salir del fondo de la tabla.

11/09/2026

Franco Mastantuono tuvo una noche inolvidable en Italia. El argentino convirtió un hat-trick en la victoria 4-2 de Fiorentina sobre Venezia y protagonizó su mejor actuación desde que desembarcó en el fútbol europeo.

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El exjugador de River y Real Madrid fue la gran figura de una Fiorentina que necesitaba reaccionar y consiguió volver al triunfo en la Serie A para dejar las últimas posiciones de la tabla.

Además, los cuatro goles del conjunto violeta tuvieron sello argentino, ya que Mateo Pellegrino convirtió el restante.

El primer gol de Mastantuono en Fiorentina

Mastantuono apareció cuando su equipo estaba en desventaja y convirtió su primer gol con la camiseta de Fiorentina.

El futbolista recibió fuera del área y sacó un potente remate de zurda que terminó en la red, desatando un festejo cargado de desahogo.

Poco después volvió a mostrar toda su calidad. Tras un enganche en el borde del área, definió con precisión hacia el segundo palo para marcar su segundo tanto y darle vuelta el encuentro a la Viola.

Triplete para sellar una noche soñada

La actuación del argentino no terminó allí.

Durante el segundo tiempo volvió a convertir, esta vez en una acción con algo de fortuna, y completó su primer hat-trick desde su llegada a Fiorentina.

El cuarto tanto del conjunto italiano fue obra de Mateo Pellegrino, otro de los argentinos incorporados en el último mercado de pases.

Una actuación que llega en el momento justo

El triplete representa un fuerte impulso para Mastantuono después de sus primeras semanas de adaptación al fútbol italiano.

El nacido en Azul había llegado recientemente al club y atravesó un comienzo marcado por la adaptación y por el cambio de entrenador debido a los malos resultados.

En ese contexto, el ex River respondió con su actuación más destacada hasta el momento y se convirtió en el gran protagonista de un triunfo que le permitió a Fiorentina tomar aire en la Serie A.