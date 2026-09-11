Todo confirmado para la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central que se disputará en el “Madre de Ciudades”

El Pincha y el Canalla buscarán sumar una nueva estrella el próximo sábado 26 de septiembre en Santiago del Estero.

11/09/2026

El Estadio Único Madre de Ciudades volverá a convertirse en escenario de una definición del fútbol argentino. El próximo sábado 26 de septiembre, Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentarán por la Supercopa Internacional 2026.

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El encuentro comenzará a las 17 y tendrá como árbitro principal a Darío Herrera, según quedó confirmado junto con el resto de las autoridades designadas para el partido.

De esta manera, Santiago del Estero volverá a recibir un encuentro decisivo del calendario nacional en uno de los principales escenarios deportivos de la provincia.

El equipo arbitral confirmado

Herrera estará acompañado por Gabriel Chade como asistente 1 y Cristian Navarro como asistente 2.

Maximiliano Manduca será el cuarto árbitro, mientras que Federico Cano cumplirá la función de quinto árbitro.

En el VAR estará Jorge Baliño y como AVAR fue designado Mauro Ramos Errasti.

Cómo se definirá en caso de empate

La Supercopa Internacional tendrá definición obligatoria en Santiago del Estero.

De acuerdo con el reglamento de la competencia, si Estudiantes y Rosario Central terminan igualados después de los 90 minutos, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15.

Si la igualdad persiste después de la prórroga, el campeón se determinará mediante tiros desde el punto penal.

Así, el Madre de Ciudades volverá a ocupar un lugar central en el fútbol argentino, esta vez con Estudiantes y Rosario Central buscando levantar un nuevo trofeo el próximo 26 de septiembre.