Franco Colapinto cerró la segunda práctica del GP de España: cómo le fue

El argentino afrontó las primeras pruebas de la decimocuarta fecha del campeonato 2026 en el nuevo circuito de Madring, en Madrid.

Hoy 13:08

En la tarde de Madrid se concretó el segundo ensayo del Gran Premio de España de Fórmula 1 que estrena este fin de semana el desafiante circuito Madring y en donde el argentino Franco Colapinto prosiguió con la preparación del Alpine A526, logrando ubicarse 15° tras marcar con neumáticos blandos 1m35s886 y evaluando el funcionamiento de un nuevo alerón delantero el cual fue ajustado en sus paradas en boxes.

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La actividad del pilarense se inició con una serie de giros utilizando el neumático de compuesto medio con los cuales completó un total de 15 de los 18 giros que recorrió en el trazado de 5.414 metros de recorrido, y sobre el final pudo realizar un simulacro de carrera con mayor carga de combustible en su coche a bordo del cual giró en tiempos de 1m40s, a fin de precisar el desgaste del caucho y la performance de la unidad.

Por si fuera poco, durante la sesión se encontró primero con el Racing Bulls de Liam Lawson y luego con el Audi de Gabriel Bortoleto, quienes transitaban a menor velocidad y esto alteró el ritmo del pilarense, quien se quejó por radio a Stuart Barlow, su ingeniero. Ello le hizo perder las referencias con respecto a su compañero Pierre Gasly, quien se ubicó 11.° con 1m34s959 y una diferencia entre ambos de 0s727.

A ello hay que agregar que de no haberse interrumpido la actividad por el despiste y golpe contra el muro del Racing Bulls de Arvid Lindblad, que demandó casi 20 minutos de trabajo para limpiar el lugar y retirar el auto, Colapinto, como el resto de los participantes, pudo contar con mayor tiempo en pista pero esto acotó su labor para seguir progresando en las referencias.

Cómo le fue a Colapinto en la primera prueba

Demostrando cautela y precisión para guiar los autos entre los muros, los pilotos de Fórmula 1 cumplieron con la primera práctica del Gran Premio de España en el novedoso y también difícil circuito de Madring, superando la sesión sin complicaciones ni incidentes durante los 60 minutos de actividad.

Entre ellos, el argentino Franco Colapinto lo afrontó con suma prudencia para evitar un mínimo roce que afecte y perjudique las partes del Alpine A526 y evolucionando en el trazado de 5.414 metros. Primero lo hizo con neumáticos medios, con los cuales dio 15 giros, y tras algunos ajustes calzó un juego de compuesto blando consiguiendo con ellos el 13° puesto de la sesión, tras establecer en los últimos minutos 1m35s933, quedando por delante de su compañero Pierre Gasly, a quien aventajó por 0s311, tras una docena de vueltas.

Durante esta sesión de estudio y relevamiento de informaciones, tanto Colapinto como los demás participantes fueron conociendo el flamante trazado urbano que tuvo en algunos tramos el tránsito lento de autos tras marcar un tiempo de referencia; uno de ellos fue precisamente el argentino, cuando se juntó con el Haas de Oliver Bearman y que derivó en una investigación de los comisarios deportivos de FIA, a fin de evaluar la responsabilidad de cada uno.

MERCEDES DEJA SU SELLO CON RUSSELL Y ANTONELLI

La escuadra de las «Flecha de Plata» inició su acción en Madrid marcando el primer «1-2» del fin de semana y que encabezó el británico George Russell con 1m34s077 que le permitió aventajar por 286/1000 a Kimi Antonelli, ganador del fin de semana anterior y líder del campeonato.

Ambos pilotos del equipo de Brackley superaron a las Ferrari de Charles Leclerc (a 0s459) y Lewis Hamilton (a 0s543), quienes habían conseguido alternarse en el primer puesto durante los minutos iniciales. Detrás quedó el Red Bull de Max Verstappen (a 0s626) seguido por el McLaren de Lando Norris (a 0s870) y el Racing Bulls de Arvid Lindblad (a 0s956). El Top10 de esta primera tanda del GP español se completó con Oscar Piastri (McLaren), Nico Hülkenberg (Audi) y Liam Lawson (Racing Bulls).

Días y horarios del GP de España

Sábado 12 de septiembre

07:30: Práctica libre 3.

11:00: Clasificación.

Domingo 13 de septiembre