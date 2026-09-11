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Boca ya tiene autoridades confirmadas para enfrentar a San Pablo por la Copa Sudamericana

El uruguayo fue designado para dirigir el encuentro en el Morumbí que definirá al clasificado a las semifinales. El Xeneize ganó los tres partidos que disputó bajo su conducción.

Hoy 13:02

La Conmebol confirmó las ternas arbitrales para los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y Gustavo Tejera será el encargado de dirigir el duelo entre Boca y San Pablo en el Morumbí, donde ambos equipos buscarán quedarse con la clasificación a las semifinales.

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Será la cuarta vez que el árbitro uruguayo dirija al Xeneize y el antecedente es perfecto para el conjunto argentino: ganó los tres partidos que disputó con Tejera como juez principal. El primero fue el triunfo 2-0 ante Always Ready en 2022, mientras que en 2024 dirigió el 1-0 frente a Trinidense, único antecedente entre ambos por esta competencia.

El último partido de Boca con Tejera fue en abril de este año, cuando el equipo se impuso 2-1 ante Universidad Católica por la Copa Libertadores. De esta manera, el conjunto argentino buscará mantener su racha positiva con el árbitro uruguayo en un partido que tendrá como escenario al Morumbí.

Por su parte, San Pablo tampoco perdió en sus dos antecedentes con Tejera. El primer encuentro fue en 2021, cuando el Tricolor venció 3-1 a Racing en Avellaneda. El segundo terminó 0-0 ante Atlético Nacional en Colombia.

Tejera cuenta además con experiencia en partidos importantes del fútbol sudamericano. Dirigió la revancha de la final de la Recopa Sudamericana en la que Lanús venció a Flamengo en el Maracaná. También estuvo en dos encuentros de la pasada Copa del Mundo: el triunfo de México ante Corea del Sur y la victoria por penales de Egipto frente a Australia. En 2025 fue designado para el partido entre Independiente y Universidad de Chile, que terminó suspendido por incidentes.

El arbitraje será íntegramente uruguayo, ya que Leodán González estará a cargo del VAR. En los otros partidos de vuelta de los cuartos de final habrá presencia argentina: Facundo Tello dirigirá Atlético Mineiro-Santos, mientras que Nicolás Ramírez estará en Montevideo City Torque-Cienciano.

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