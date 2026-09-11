El cine Teatro Renzi renueva su cartelera con estrenos y producciones nacionales

Del 10 al 16 de septiembre, el espacio cultural de La Banda ofrecerá una variada programación con propuestas de fantasía, suspenso, terror y películas argentinas a través del Espacio INCAA.

Hoy 13:02

El Cine Teatro Renzi presenta su nueva programación cinematográfica del 10 al 16 de septiembre, con propuestas de fantasía, terror, suspenso y cine nacional para disfrutar durante toda la semana.

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Uno de los principales estrenos será “Hechizo de amor: La magia continúa”, con funciones a las 16:10 y 22:10hs. Protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman, la película vuelve a presentar a las hermanas Owens, quienes deberán enfrentarse a una oscura maldición que amenaza con destruir a su familia, en una historia atravesada por la magia, el humor y los vínculos familiares.

A las 18:30hs será el turno de “El Heladero”, una propuesta de terror que transcurre en un aparentemente tranquilo pueblo de verano, donde la llegada de un heladero y sus particulares productos desencadena una serie de acontecimientos aterradores.

El Espacio INCAA también tendrá un lugar destacado en la programación. Los días 10 y 12 de septiembre, a las 20, se proyectará “Los caminantes de la calle”, película dirigida por Juan Martín Hsu e inspirada en hechos reales. La historia combina el thriller policial con el drama migratorio y sigue una investigación para desarticular una organización criminal que opera dentro de la comunidad china en Mendoza.

En tanto, los días 11 y 13 a las 20 se podrá disfrutar de “Romeo & Ofelia”, dirigida por Gustavo Postiglione. Ambientada en Rosario, la película presenta el enfrentamiento entre dos grupos rivales vinculados con barras bravas, delincuencia, intereses políticos y negocios clandestinos, en medio de una trama marcada por la violencia y las disputas de poder.

De esta manera, el Cine Teatro Renzi continúa ofreciendo una cartelera diversa y, a través del Espacio INCAA, fortaleciendo la difusión y el acceso a las producciones cinematográficas nacionales.

Estas propuestas forman parte de las políticas culturales impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, destinadas a fortalecer los espacios culturales de la ciudad y acercar a vecinos y visitantes diferentes alternativas de entretenimiento y acceso al cine.