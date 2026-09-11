El municipio de La Banda intensificó la reposición de luminarias

El Municipio llevó adelante distintos operativos en varios sectores de la ciudad, con colocación de nuevo cableado, luminarias LED y reconversión de equipos para mejorar el alumbrado público y la seguridad urbana.

Hoy 12:55

La Dirección de Iluminación dependiente de la Secretaría de Obras Públicas realizó durante la semana diferentes trabajos de mantenimiento del alumbrado público en distintos sectores de la ciudad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani se ejecutan de manera constante estos operativos de mantenimiento y mejoramiento del sistema de alumbrado público para mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y la seguridad en los barrios de la ciudad de La Banda.

En este sentido, se continúa colocando nuevo cableado y luminarias en calle Gral. Borges al 500; se realizó la conexión de tendido eléctrico en calle Gral. Borges desde Av. del Libertador hasta Mitre; avanza la obra de colocación de nuevas luminarias LED en República del Líbano (N) al 700; y reconversión de luminarias en las columnas nuevas de la calle Guido Spano desde Las Heras a Pedro León Gallo.

Al respecto, las autoridades municipales recordaron que estas acciones requieren un esfuerzo conjunto y pidieron a la comunidad colaborar con el mantenimiento de los espacios comunes.