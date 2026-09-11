El sábado 12 iniciará un curso de capacitación sobre Excel Básico en la Casa del Bicentenario

La capacitación comenzará el sábado 12 y estará dirigida a estudiantes, emprendedores, docentes y público en general. Será 100% práctica y tendrá cupos limitados.

Hoy 12:58

La Casa del Bicentenario de La Banda será sede de un nuevo Curso de Excel Básico – Nivel Inicial, destinado a estudiantes, emprendedores, docentes y público en general que deseen incorporar y fortalecer sus conocimientos en herramientas digitales.

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La capacitación dará inicio el sábado 12 a partir de las 15 y tendrá una modalidad 100% práctica, con ejercicios y actividades aplicadas a situaciones reales.

Según se informó que las clases se dictarán en las instalaciones de la Casa del Bicentenario ubicada en Av. Besares y Garay, en donde los participantes aprenderán a crear y organizar planillas, realizar cálculos de manera sencilla, generar gráficos e informes y utilizar las funciones básicas del programa.

La propuesta busca brindar conocimientos útiles para desenvolverse con mayor seguridad en el ámbito laboral, académico y personal, facilitando el manejo de una herramienta ampliamente utilizada en diferentes actividades.

El curso es arancelado y cuenta con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación. Para obtener mayor información e inscribirse, los interesados pueden comunicarse al 385 622-5258.