Al-Nassr y Cristiano Ronaldo, a tres partidos de igualar un récord histórico de River

El equipo saudí lleva 93 encuentros consecutivos marcando al menos un gol y necesita convertir en sus próximos tres partidos para alcanzar la marca de 96 que el Millonario consiguió entre 1936 y 1939.

Hoy 12:47

Al-Nassr, con figuras como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y João Félix, está cada vez más cerca de alcanzar un récord histórico que pertenece a River. El conjunto de Arabia Saudita lleva 93 partidos consecutivos convirtiendo al menos un gol y, si mantiene su racha en los próximos tres encuentros, igualará la marca que el Millonario estableció hace casi 90 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La racha de Al-Nassr comenzó el 8 de diciembre de 2023, siete días después de una derrota por 3-0 ante Al-Hilal. Desde entonces, el equipo logró marcar en todos los partidos que disputó y construyó una seguidilla que ahora amenaza directamente uno de los registros más importantes de la historia de River.

La marca del conjunto de Núñez alcanzó los 96 partidos consecutivos convirtiendo. Comenzó el 13 de septiembre de 1936, con el triunfo 3-2 ante Ferro, y se extendió durante más de tres años, hasta que River cayó 2-0 frente a Boca en el Monumental.

En 2021, Bayern Múnich también estuvo cerca de superar el registro del Millonario. El equipo alemán llegó a 84 partidos consecutivos marcando, pero su racha terminó tras una goleada 5-0 sufrida ante Borussia Mönchengladbach. En aquella oportunidad, la cuenta oficial de River recordó el récord con un mensaje contundente: “96 partidos. Únicos en la historia”.

Mientras Al-Nassr persigue la marca de River, Cristiano Ronaldo también tiene otro objetivo personal con el conjunto saudí: alcanzar los 1.000 goles como futbolista profesional. Al portugués le faltan 21 tantos y uno de los próximos desafíos será la visita a Al Ain, en Emiratos Árabes Unidos, por la primera fecha de la Champions League asiática. Allí, el equipo que tiene al histórico goleador podría acercarse a otro récord y, al mismo tiempo, mantener viva la posibilidad de alcanzar una marca que River conserva desde hace décadas.