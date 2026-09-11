MotoGP: Marco Bezzecchi responde a Marc Márquez con el mejor tiempo en Misano

Marc fue el más veloz de la mañana pero Bezzecchi mejoró y fue el mejor del entrenamiento clasificatorio de MotoGP en Misano.

Hoy 11:40

Ingresando en las carreras definitorias del campeonato mundial de motociclismo, el Gran Premio de San Marino y de la Riviera de Rimini trajo una batalla interesante a los relojes de MotoGP, incluso desde el viernes. Con la práctica libre en manos de Marc Márquez (Ducati), tras mostrar el estado deteriorado de su brazo derecho con múltiples operaciones; la respuesta no tardó en llegarle. Fue nada menos que Marco Bezzecchi (Aprilia) el que lideró la sesión de entrenamiento clasificatorio, que ordena el pase directo de los mejores a la tanda decisiva de ‘Qualy’.

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Marco, que necesita reaccionar y sumar puntos para no perder el hilo del campeonato, comenzó con fortaleza el fin de semana. Estando a 24 puntos de Jorge Martín (Aprilia), a Bezzecchi le llegó la hora de hilvanar buenos resultados y se lanzó por ello. Por lo pronto, destronó a los hermanos más famosos del motociclismo de velocidad, dejando segundo en la tanda más importante del viernes a Marc Márquez (Ducati) y tercero a Álex Márquez (Ducati).

El italiano de Aprilia marcó 1m30s144 en su mejor tarea, en su último intento, dejando atrás el 1-2 que estaban a punto de celebrar los Márquez. En tanto, Jorge Martín fue décimo a 546 milésimas de su compañero, nombrando al otro gran protagonista de la suma de puntos.

ARGENTINOS EN MOTO 3

Al terminar la jornada, el español David Almansa logró la marca de 1m40s767 para ser el referente, mientras que Marco Morelli culminó 4to a 631/1000 y Valentín Perrone fue 6to a 685/1000. La categoría menor del mundial tendrá otro entrenamiento el sábado, pero el plato fuerte será la Clasificación a partir de las 07:45hs de Argentina. La carrera del domingo (20 vueltas) comenzará a las 06:00hs.

Por el lado de MotoGP, el cronograma incluye un sábado con un entrenamiento a las 05:10hs (de Argentina), la Clasificación desde las 05:50hs y la carrera Sprint (13 vueltas) a las 10:00hs. Para el domingo quedan el Warmup a las 04:40hs y el Gran Premio (27 vueltas) desde las 09:00hs de Argentina.

Cómo fue el entrenamiento

Comenzó el Gran Premio de San Marino y de la Riviera de Rimini para el Campeonato Mundial de motociclismo de velocidad y Marc Márquez arrancó con el pie derecho. El español de Ducati registró el mejor tiempo en el entrenamiento de MotoGP disputado en el Misano World Circuit «Marco Simoncelli».

Márquez marcó 1m31s468 y quedó al frente de la clasificación. El piloto de Ducati superó por apenas 60 milésimas a Marco Bezzecchi, quien tuvo una destacada actuación con la Aprilia Racing y terminó segundo.

El tercer lugar quedó en manos de Raúl Fernández, del Trackhouse MotoGP Team, mientras que Álex Márquez, con Gresini Racing MotoGP, finalizó cuarto. Johann Zarco, de Honda LCR, completó los cinco primeros puestos de la sesión.

A pesar de sufrir una caída, Pedro Acosta terminó sexto con la KTM Factory Racing. Detrás se ubicaron Luca Marini de HRC Castrol, el líder del campeonato Jorge Martín con Aprilia Racing, Fabio Quartararo de Yamaha MotoGP y Fabio Di Giannantonio de VR46 Racing Team, quien cerró el grupo de los diez mejores.