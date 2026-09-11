Callejero Fino: declara ante el fiscal y define su estrategia para salir de prisión

El artista fue detenido días atrás cuando circulaba en una camioneta sin patente y llevaba un revólver Glock calibre .40 con la numeración limada.

Hoy 11:39

Diego Storto le contó a TN que Callejero Fino declarará este viernes a las 11.30 en la fiscalía de Benavídez, al lado de la comisaría donde el artista se encuentra detenido por portación de armas de guerra.

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Antes de ingresar al lugar, el abogado se mostró prudente y deslizó que no podía dar detalles de lo que declarará el músico de RKT, aunque sí lo hizo este jueves en diálogo con el streaming Pelotuchos, pelotuchas. Allí, aseguró que Callejero dirá que tanto él como su hijo fueron amenazados de muerte en varias oportunidades.

“Él está bien y entero, además de confiado y expectante. Estamos confiados de que pronto va a recuperar la libertad. Va a contar que está siendo amenazado. Lo hará con pruebas, testimonios. Cuando se meten con tu hijo uno no repara en el límite sin pensar en otra cosa que no sea la familia”, expresó.

Por lo pronto, Callejero Fino continuará detenido otros 15 días, periodo en el que el letrado deberá reunir todo el material contundente que pueda justificar por qué circulaba con una Glock calibre.40 con la numeración suprimida y en una camioneta sin patente.

No es la primera vez que Callejero Fino tiene un problema con la Justicia. Cuando tenía 20 años fue condenado a seis años de prisión por un robo. Pasó cinco meses detenido en un penal y luego continuó cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica.

En distintas entrevistas, el músico contó que esa etapa estuvo marcada por malas decisiones y por haberse relacionado con personas que lo llevaron a involucrarse en situaciones delictivas.

“Si pudiera hablar con el Simón de antes, lo agarraría del cuello y me lo llevaría a casa con mamá y su hermana”, comentó arrepentido durante un capítulo de Bake Off Famosos. En agosto de 2023, en una publicación en redes sociales junto a su abogado, anunció que la causa había terminado y que ya estaba completamente en libertad.