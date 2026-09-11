Impactante accidente en la Fórmula 2 en el GP de España

Un auto se prendió fuego tras chocar directamente con el muro. El piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak impactó contra las barreras en la curva 19 durante la primera práctica de la F2.

Hoy 10:51

Tasanapol Inthraphuvasak sufrió un accidente que derivó en un incendio de su monoplaza durante la primera salida de la Fórmula 2 en Madring, el nuevo circuito urbano que este fin de semana recibió al Gran Premio de España. El piloto tailandés pudo abandonar el vehículo por sus propios medios después de golpear contra las barreras en el tercer sector, una zona de alta velocidad del trazado madrileño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio obligó a desplegar la bandera roja y dejó detenida la actividad durante cerca de media hora. Los comisarios y los bomberos ingresaron de inmediato al lugar para extinguir el fuego, retirar el auto dañado y reparar las protecciones afectadas por el impacto.

La sesión representaba el primer contacto competitivo de la categoría con Madring, una pista que se incorporó al calendario de 2026 y que ya había generado dudas por la cantidad de interrupciones durante las pruebas previas de Fórmula 3. El accidente de Inthraphuvasak sumó un nuevo llamado de atención sobre los márgenes reducidos y la exigencia de varios sectores del circuito.

Te recomendamos: Cómo le fue a Franco Colapinto en la primera práctica del GP de España

Días antes, James Vowles, jefe de equipo de Williams, había hecho foco en una reciente prueba de Fórmula 3 en el Madring y planteó que los antecedentes justifican la cautela antes del estreno de la Fórmula 1. “En la prueba de Fórmula 3 hubo 19 banderas rojas y tres chasis rotos, suspensiones rotas”, manifestó. Y luego, añadió: “De acuerdo, son pilotos de Fórmula 3, pero es una pista que destruye autos”, afirmó.

En una línea similar se mostró Pierre Gasly, piloto de Alpine, quien aseguró que “apostaría mi dinero a que habrá bandera roja. Eso seguro”. Incluso lo comparó con un icónico circuito como el de Montecarlo: “Es como Mónaco, si cometes un pequeño error las consecuencias pueden ser grandes”. Además, se sinceró al reconocer: “Creo que en el simulador he tocado todos los muros”.

El piloto de ART Grand Prix, equipo para el que también compite el indio Kush Maini, perdió el control de su Fórmula 2 a la salida de la curva 19. El auto salió despedido hacia las barreras y golpeó de cola contra las protecciones en más de una ocasión. Tras el último impacto, el monoplaza comenzó a arder. Inthraphuvasak reaccionó con rapidez, abrió el habitáculo y salió del vehículo antes de que los equipos de emergencia completaran su intervención. Las imágenes del accidente mostraron la magnitud del fuego y el momento en que el corredor se alejaba de la zona.

El tailandés no requirió asistencia médica en pista, según la información publicada por Motorsport.com. La escena tranquilizó a los presentes, aunque el estado del auto y los daños en las defensas hicieron inevitable una suspensión prolongada de la práctica. La limpieza demandó 24 minutos y que la tanda se reanudó cuando quedaban apenas seis minutos en el reloj. La demora condicionó el trabajo de los pilotos, que contaban con esa práctica para adaptarse al asfalto, las referencias de frenado y la secuencia de curvas antes de la clasificación.

Después de la reanudación, el piloto argentino Nicolás Varrone protagonizó una salida de pista que provocó una breve situación de doble bandera amarilla. Sin embargo, pudo continuar y aprovechó los últimos minutos para ubicarse segundo en la tabla de tiempos.

El búlgaro Nikola Tsolov, líder del campeonato, fue el más rápido de la práctica con un registro de 1:47.059. Varrone quedó a 0,110 segundos, mientras que el mexicano Rafael Villagómez terminó tercero, a 0,137. El estadounidense Colton Herta ocupó el cuarto lugar, con una vuelta de 1:47.450.

La tanda también tuvo otro incidente en el cierre, cuando el neerlandés Laurens Van Hoepen sufrió un accidente menos grave que el de Inthraphuvasak. El hecho no alteró el resultado principal de la sesión, aunque confirmó las dificultades iniciales que presentó el trazado en su estreno para la Fórmula 2.

Tsolov arribó a esta fecha como líder del certamen con 177 puntos. Rafael Câmara, su perseguidor inmediato, suma 166, mientras que Gabriele Minì marcha tercero con 147. La diferencia entre los principales candidatos agrega presión a un fin de semana que comenzó con una interrupción extensa y con varios autos al límite sobre un circuito desconocido.

Vale destacar que la interrupción dejó a los pilotos con una ventana limitada para probar configuraciones y recoger datos antes de la clasificación, prevista para este viernes.

En la carrera sprint del sábado se invierten las primeras 10 posiciones de la clasificación. Por eso, el corredor que quede décimo largará desde el primer puesto, mientras que el más rápido de la qualy partirá décimo. La prueba tendrá 23 vueltas y repartirá puntos entre los 10 primeros.

La competencia principal se correrá el domingo a 32 vueltas, con cambio obligatorio de neumáticos. Allí se aplicará el sistema habitual de puntuación, con 25 unidades para el ganador, 18 para el segundo y 15 para el tercero, además de un punto adicional por la vuelta más rápida bajo las condiciones previstas por el reglamento.

El accidente de Nicola Lacorte en la Fórmula 3

También hubo un incidente en la primera práctica de la Fórmula 3 en Madring. El italiano Nicola Lacorte chocó contra el muro de la curva nueve en los últimos segundos de la sesión y provocó una bandera roja. Hasta ese momento, la tanda se había desarrollado sin accidentes de consideración. El japonés Jin Nakamura fue el más rápido con un tiempo de 1:49.835, seguido por Kato y Deligny, mientras que los aspirantes al título Ugo Ugochukwu y Freddie Slater finalizaron cuarto y sexto, respectivamente.