Buscan desesperadamente a Lince, un gato perdido en el barrio Borges

El gato macho tiene 2 años y se perdió hace 10 días en el barrio Borges, en la ciudad Capital. Su familia pide ayuda para encontrarlo y solicita que quienes lo hayan visto o lo hayan resguardado se comuniquen con ellos.

Hoy 09:46

Una familia busca a Lince, un gato macho de 2 años que permanece desaparecido desde hace 10 días en el barrio Borges de la ciudad Capital.

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El animal es de pelaje atigrado y también responde al nombre de “Gordito”. Sus dueños iniciaron una búsqueda por distintos sectores de la zona y solicitaron la colaboración de los vecinos para obtener información sobre su paradero.

Según indicaron, existe la posibilidad de que alguna persona lo haya encontrado y lo haya llevado a su domicilio al considerar que se trataba de un animal sin dueño. Por este motivo, pidieron que cualquier persona que lo haya visto o tenga información se comunique con la familia.

Contactos: 385-6776057 / 385-4177359.

Además, se ofrece recompensa por información que permita localizar a Lince y facilitar su regreso a su hogar.