Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 SEP 2026 | 23º
X
Mascotas

Buscan desesperadamente a Lince, un gato perdido en el barrio Borges

El gato macho tiene 2 años y se perdió hace 10 días en el barrio Borges, en la ciudad Capital. Su familia pide ayuda para encontrarlo y solicita que quienes lo hayan visto o lo hayan resguardado se comuniquen con ellos.

Hoy 09:46

Una familia busca a Lince, un gato macho de 2 años que permanece desaparecido desde hace 10 días en el barrio Borges de la ciudad Capital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El animal es de pelaje atigrado y también responde al nombre de “Gordito”. Sus dueños iniciaron una búsqueda por distintos sectores de la zona y solicitaron la colaboración de los vecinos para obtener información sobre su paradero.

Según indicaron, existe la posibilidad de que alguna persona lo haya encontrado y lo haya llevado a su domicilio al considerar que se trataba de un animal sin dueño. Por este motivo, pidieron que cualquier persona que lo haya visto o tenga información se comunique con la familia.

Contactos: 385-6776057 / 385-4177359.

Además, se ofrece recompensa por información que permita localizar a Lince y facilitar su regreso a su hogar.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grave: alumna de 14 años denunció a un profesor de folclore por acosarla y manosearla
  2. 2. Desmantelan dos showrooms de ropa falsificada y secuestran mercadería valuada en más de $25 millones
  3. 3. Franco Colapinto cerró la segunda práctica del GP de España: cómo le fue
  4. 4. Central Córdoba va por la recuperación buscando dar el golpe ante Boca en La Bombonera
  5. 5. “Se cayó del auto”: la insólita versión de la jueza Pascual sobre el asesinato de Kim Gómez
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT