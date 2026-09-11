A 25 años del 11-S: Estados Unidos recuerda el atentado contra las Torres Gemelas

A un cuarto de siglo de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el país norteamericano homenajea a las víctimas y rescatistas, mientras aún persisten secuelas sanitarias, sociales y políticas de una jornada que cambió la historia.

Hoy 09:20

Estados Unidos conmemora este viernes el 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando integrantes de Al Qaeda secuestraron aviones comerciales y estrellaron dos de ellos contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York. La tragedia dejó miles de muertos y heridos y marcó un antes y un después en la historia reciente del país.

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Aquella mañana, Nueva York quedó convertida en un escenario de destrucción, incertidumbre y terror. Mientras miles de personas intentaban escapar del Bajo Manhattan, policías, bomberos y equipos de emergencia se dirigían hacia la zona del ataque para asistir a las víctimas. Horas más tarde, otro edificio cercano al complejo, conocido como World Trade Center 7, también terminó desplomándose como consecuencia de los daños sufridos.

El ataque fue atribuido a la organización terrorista Al Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, quien años después, el 2 de mayo de 2011, fue abatido por fuerzas estadounidenses en Pakistán. A partir de los atentados, Estados Unidos profundizó sus políticas de seguridad y vigilancia y puso en marcha una amplia estrategia internacional contra el terrorismo.

Las secuelas que todavía persisten

Veinticinco años después, las consecuencias del 11-S siguen presentes entre quienes trabajaron durante días y semanas en la denominada Zona Cero. De acuerdo con datos citados por medios estadounidenses, 4.257 integrantes del Departamento de Bomberos de Nueva York fueron diagnosticados con cáncer, mientras que más de 12.000 padecen al menos una enfermedad atribuida a la exposición a sustancias tóxicas liberadas tras el derrumbe.

Uno de los testimonios es el de Joe Conzo, quien en aquel momento trabajaba como técnico de emergencias médicas y participó de las tareas de rescate. “Veinticinco años es mucho tiempo, pero no hay un solo día en que no recuerde ese día”, expresó al recordar lo ocurrido. Años después fue diagnosticado con cáncer de hígado y posteriormente de páncreas, enfermedades que vinculó con su exposición a las toxinas presentes en la zona.

También Izzy Miranda, entonces instructor de la academia de bomberos, recordó el momento en que una enorme nube de polvo y escombros cubrió el Bajo Manhattan. “Parecía como algodón en la boca y no podía respirar”, relató. Con el paso de los años, numerosos integrantes de los equipos de emergencia fueron diagnosticados con enfermedades respiratorias, distintos tipos de cáncer y otras afecciones físicas y de salud mental.

Una tragedia que cambió a una generación

A 25 años del atentado, nuevas producciones audiovisuales también vuelven a analizar el impacto que tuvo el 11-S en la sociedad estadounidense. Entre ellas se encuentra el documental “Punto de inflexión: 11-S y la Guerra contra el Terrorismo”, dirigido por Brian Knappenberger, que pone el foco no solamente en los ataques, sino también en sus consecuencias políticas, sociales y culturales.

La producción recoge además testimonios de hijos y familiares de víctimas que eran muy pequeños al momento de los atentados y crecieron en una sociedad atravesada por las consecuencias de aquella jornada, en paralelo con la expansión de las redes sociales, la desinformación y las teorías conspirativas en torno al 11 de septiembre.

A un cuarto de siglo de aquel día, Estados Unidos vuelve a recordar a las víctimas, los rescatistas y quienes todavía conviven con las secuelas físicas y emocionales del atentado, uno de los episodios que transformaron para siempre la política, la seguridad y la vida cotidiana del país.