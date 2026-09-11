Grave: alumna de 14 años denunció a un profesor de folclore por acosarla y manosearla

El hecho sucedió en un colegio secundario ubicado en el interior de Las Termas.

Hoy 06:50

Un grave hecho de abuso sexual y acoso fue revelado en el colegio secundario del interior de Las Termas de Río Hondo, y el principal acusado es un profesor de Folclore.

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El aberrante hecho se conoció durante la jornada de ayer, cuando una docente del mencionado establecimiento compareció ante las autoridades policiales para reportar que una alumna de 14 años le confesó que había sufrido tocamientos.

Según consta en la denuncia de la educadora, se encontraba en un grado cuando la alumna se acercó y comenzó a contarle el calvario que vivía a manos del acusado. Allí la menor le mostró capturas de pantalla de mensajes con contenido altamente inapropiado que el profesor acusado le enviaba a su celular.

Tras el testimonio de la víctima, la docente notificó inmediatamente a la rectora del colegio, y se redactaron las actas pertinentes para dejar sentado lo sucedido. Posteriormente, las autoridades del establecimiento tomaron contacto con los familiares de la estudiante para ponerlos en conocimiento de lo denunciado.

El personal policial acudió al domicilio de la tía de la menor, quien confirmó estar al tanto mientras la madre viajaba desde Tucumán. La revelación de este caso generó conmoción entre los padres de la institución, quienes exigieron explicaciones urgentes a los directivos. '

La comunidad educativa permanece en alerta máxima a la espera de las resoluciones administrativas y del avance de la causa penal. Las autoridades provinciales de educación evalúan aplicar apartamientos preventivos mientras la Justicia recolecta las pruebas correspondientes.

El fiscal de la causa, Dr. Emanuel Sabater, dispuso receptar una entrevista testimonial detallada a la docente que sacó a la luz el hecho. Además secuestrar los screenshot de la conversación entre la menor y el profesor sindicado como autor de los ultrajes.

Asimismo, el magistrado ordenó incorporar formalmente las actas del colegio e invitar a la progenitora a formalizar la denuncia penal.