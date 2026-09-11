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Profundo pesar en Añatuya por la muerte del padre José Furlani

El histórico sacerdote de la Diócesis de Añatuya falleció a los 93 años. Desde la Iglesia local invitaron a la comunidad a acompañar este momento con oración.

Hoy 09:29

El padre José Furlani, histórico sacerdote de la Diócesis de Añatuya, falleció este viernes a los 93 años en el Hospital de Añatuya.

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La noticia fue comunicada por el obispo José Luis Corral, quien expresó su profundo pesar y pidió a la comunidad diocesana unirse en oración por el eterno descanso del sacerdote.

“Con profundo dolor, pero también con la fe y la esperanza puestas en Jesús Resucitado, les comunico que acaba de fallecer el P. José Furlani”, señaló Corral en el comunicado.

El obispo destacó además la trayectoria pastoral del padre Furlani y su dedicación a la Iglesia: “Encomendamos al P. José al Corazón de Jesús, Buen Pastor, a quien siguió y sirvió con generosidad durante su vida y su ministerio sacerdotal en la Iglesia”.

Desde la Diócesis de Añatuya informaron que a lo largo de la mañana se brindarán más detalles sobre el lugar y el horario del velatorio, así como sobre la celebración de sus exequias.

Finalmente, el obispo pidió mantener la unidad en la oración y en la esperanza de la Resurrección, encomendando al sacerdote a Dios y a María Santísima, Madre de los sacerdotes.

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