Gallizzi volvió a Quimsa y apuntó alto: “Ojalá podamos darle a la gente la alegría que se merece”

El pivote habló en 100% Básquet por Canal 14 de TIC sobre su tercer ciclo en la Fusión, la importancia de reencontrarse con Lucas Victoriano y los objetivos que tendrá el equipo santiagueño en la temporada 2026/27.

Hoy 09:29

Tayavek Gallizzi ya transita su tercer proceso con Quimsa y lo hace con grandes expectativas para la temporada 2026/27 del básquet argentino. El pivote habló en los micrófonos de 100% Básquet, por Canal 14 de TIC, programa conducido por Jimena Salvatierra, Mariano Díaz y Lautaro Beltrán, y contó sus sensaciones tras volver a vestir la camiseta de la Fusión.

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“Estoy contento de estar aquí, es mi tercer proceso. En el primero lo sentimos como un fracaso, la segunda vez fue muy exitosa: de cuatro campeonatos ganamos tres y la más importante que tenemos. Tengo muy lindos recuerdos”, expresó Gallizzi al recordar sus anteriores etapas en la institución santiagueña.

El interno también explicó qué lo llevó a aceptar nuevamente la propuesta de Quimsa. “Me sedujo mucho Quimsa para volver al nivel que supe estar, la gente se hace sentir y te reconoce y quiero devolverle eso a la gente. Tenemos muy buen material”, señaló.

Sobre el armado del plantel, Gallizzi destacó el buen ambiente que encontró desde su llegada y remarcó la importancia de construir una identidad colectiva. “A la mayoría de los chicos no los conozco de compartir equipo, más bien como rivales. Estoy sorprendido, hay muy buena calidad humana, que son pilares importantes para poder construir. Nos estamos esforzando para entrenar bien y cumplir cada día”, manifestó.

En ese sentido, también valoró especialmente el reencuentro con Lucas Victoriano, actual entrenador de Quimsa, con quien compartió más de cinco temporadas. “Tuve la suerte de compartir más de cinco temporadas con Lucas Victoriano, nos conocemos muy bien y él sabe cuáles son mis cualidades. Tuvo mucho que ver en la vuelta. Vamos a ser un equipo, no un grupo de jugadores”, afirmó.

Por último, Gallizzi dejó en claro que la exigencia será alta desde el comienzo. “Siempre que hablás de Quimsa hablás de una vara alta independientemente del resultado anterior. Cuando te llama es porque quiere ser protagonista y es nuestra responsabilidad exigirnos para estar al nivel que amerita una institución como esta”, sostuvo.

“Ojalá podamos darle a la gente la alegría que se merece”, concluyó el pivote, que buscará volver a ser protagonista con Quimsa tanto en el plano nacional como internacional.