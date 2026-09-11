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Encontraron 30 ataúdes en un inmueble de Misiones donde funcionaba una panadería

El insólito descubrimiento ocurrió durante un conflicto por la propiedad del local y generó sorpresa entre las personas presentes.

Hoy 10:52

Lo que comenzó como un trámite judicial por la ocupación de un inmueble terminó en un hallazgo tan inesperado como perturbador. En la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, un matrimonio encontró decenas de ataúdes y urnas funerarias dentro de un antiguo local comercial donde años atrás había funcionado una panadería.

Dentro del establecimiento, los denunciantes se encontraron con un escenario inesperado: una gran cantidad de féretros y restos humanos en urnas identificadas con nombres y fechas de fallecimiento.

La situación se dio en el contexto de un conflicto legal por la propiedad del local. Una vez habilitado el acceso, el matrimonio constató no solo la presencia de los ataúdes, sino también la falta de equipamiento que habría pertenecido al antiguo negocio, como maquinaria de panificación y un freezer.

Entre los elementos hallados había 30 ataúdes, uno de ellos correspondiente a un menor de edad, además de dos urnas con identificación completa de los fallecidos.

La investigación ahora deberá determinar el origen y la procedencia del material encontrado, así como las responsabilidades correspondientes. También se deberán realizar las gestiones para la restitución de los restos a sus familiares, ya que las urnas habían sido trasladadas previamente a distintas empresas del rubro funerario en la provincia.

Por el momento, el caso quedó en manos de la Justicia, que intenta reconstruir cómo y por qué un antiguo local de panadería terminó funcionando como depósito de restos humanos.

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