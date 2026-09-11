Rusia intensifica su ofensiva en Ucrania y asegura haber tomado ocho localidades

Las fuerzas rusas informaron que lograron conquistar ocho localidades en el este y sur de Ucrania durante la última semana, en medio de una nueva ofensiva que incluyó ataques masivos con misiles y drones sobre objetivos estratégicos ucranianos.

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Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las tropas tomaron Kurtivka y Novogrishine en Donetsk, Zorevka en Zaporiyia, y Berezinki, Ozerne, Dolguenke, Zarubinka y Goptivka en la región de Járkov. Las autoridades rusas detallaron que Zorevka y Novogrishine fueron ocupadas en la última jornada.

En Járkov, el Ejército ruso aseguró haber bloqueado a dos batallones ucranianos cerca de la localidad de Oljivatka, en el marco de su objetivo de crear una franja de seguridad en la zona.

Durante la semana, el mando militar ruso reportó el lanzamiento de un ataque masivo y seis combinados con misiles y drones contra Ucrania.

Los blancos incluyeron empresas del complejo industrial militar, centros logísticos, depósitos de combustible, infraestructura energética y de transporte, así como centros de datos.

En la región de Odesa, a orillas del mar Negro, las fuerzas rusas destruyeron instalaciones portuarias, según el parte oficial.

También se registraron ataques en Kiev, Jmelintski y Dnipropetróvsk, donde fueron alcanzados centros logísticos y plantas vinculadas al mantenimiento de equipamiento bélico y almacenamiento de componentes de drones.

El Ministerio de Defensa ruso precisó que en Kiev fue impactado el centro de datos “Be-Mobile”, que brinda soporte a las operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y el centro logístico Hostomel, dedicado a la distribución de componentes de drones.

En el puerto de Chornomorsk, las fuerzas rusas atacaron dos buques de carga seca con suministros militares, una lancha, depósitos de combustible y un almacén con insumos para el Ejército ucraniano. Además, un buque de carga fue alcanzado en alta mar mientras se dirigía a Odesa.

En respuesta, Ucrania lanzó ataques con drones sobre varias regiones rusas.

En Tula, a 200 kilómetros al sur de Moscú, un ataque ucraniano dejó dos muertos y tres heridos, según informó el gobernador Dmitri Miliáyev. Durante la ofensiva, los militares rusos derribaron 26 drones en la zona.

En la región de Sarátov, Ucrania atacó un centro logístico de la empresa Ozon, donde se desató un incendio, y también se reportó un ataque a una refinería, aunque este último hecho no fue confirmado por las autoridades rusas.

La región de Volgogrado también fue blanco de drones ucranianos, que provocaron daños en un edificio de viviendas y en una empresa de la capital regional, según el gobernador Andréi Bocharov.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que durante la pasada noche derribó 777 drones ucranianos sobre 16 regiones rusas, la península de Crimea y los mares Negro y Caspio.

Rusia volvió a lanzar ataques nocturnos con misiles y drones contra empresas vinculadas al sector militar ucraniano y centros logísticos en distintas regiones.

Según el mando ruso, se emplearon misiles de alta precisión y drones de ataque para impactar objetivos en Kiev, Jmelintski, Dnipropetróvsk y Odesa.

Las autoridades ucranianas informaron que la capital fue nuevamente atacada, lo que provocó daños en un edificio de nueve plantas y dejó ocho personas heridas, según la administración militar de Kiev.