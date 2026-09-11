“Me llamaron loco”: Milei se comparó con Sarmiento en un video generado con IA

El Presidente publicó un video por el Día del Maestro en el que recreó, mediante inteligencia artificial, una conversación con Domingo Faustino Sarmiento y trazó un paralelismo entre las críticas que recibe y las que atribuyó al prócer.

Hoy 11:23

En el marco del Día del Maestro, el presidente Javier Milei difundió este viernes un video realizado con inteligencia artificial en el que aparece manteniendo una conversación ficticia con Domingo Faustino Sarmiento. La publicación fue acompañada por el mensaje: “FELIZ DÍA DEL MAESTRO. MAGA!”.

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El clip comienza con una versión digital de Sarmiento preguntándole al mandatario por los cuestionamientos que recibe. “Así que critican sus formas, don Javier”, expresa el prócer recreado con IA, a lo que Milei responde: “Sí, viven criticando mi tono, mis formas, mi vehemencia”.

Luego, la pieza establece un paralelismo entre ambos. “No se preocupe, a mí me decían lo mismo. Me acusaron de vehemente, de agresivo, de provocar. Hasta me llamaron loco”, dice la versión de Sarmiento generada artificialmente. Milei replica entonces: “Eso suena familiar”.

La conversación continúa con otra frase creada para el video: “Es que cuando la barbarie impera, las cosas no se logran con tibieza. Es el costo de servir a la patria, enfrentando a quienes promueven su atraso”. Las expresiones atribuidas a Sarmiento forman parte de la producción realizada con IA y no corresponden a citas históricas del expresidente.

El mensaje de Milei por el Día del Maestro

En la segunda parte del video, Milei vinculó la figura del prócer con su propia trayectoria docente. “Usted me inspiró a enseñar. Por eso enseñé economía durante años, para que los argentinos aprendan cómo los políticos les robaban con la inflación y los impuestos”, afirmó.

A continuación, el mandatario aprovechó el mensaje para saludar a los docentes argentinos. “Hoy, en el Día del Maestro, agradecemos a todos los docentes en su empresa civilizatoria”, sostuvo.

“El mejor maestro es el que enseña para crecer en libertad. El que enseña a pensar, no qué pensar. Y por suerte tenemos muchísimos así. Muchas gracias a todos los docentes de toda la Argentina”, concluyó Milei.

La publicación se difundió este 11 de septiembre, fecha en la que Argentina celebra el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, fallecido ese mismo día de 1888.