Central Córdoba va por la recuperación buscando dar el golpe ante Boca en La Bombonera

El Ferroviario afronta una visita de riesgo ante el Xeneize con el objetivo de cortar la racha de cuatro partidos sin festejos en el Torneo Clausura.

Hoy 16:22

Central Córdoba tendrá este viernes una prueba exigente cuando visite a Boca desde las 21.30 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura. El Ferroviario buscará dar el golpe ante uno de los grandes del fútbol argentino y, sobre todo, cortar una racha de cuatro partidos sin victorias que lo tiene anteúltimo en la Zona A con siete puntos.

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El conjunto dirigido por Sebastián Domínguez necesita sumar para empezar a recuperar terreno en el campeonato. La última presentación no alcanzó para cambiar el rumbo y ahora tendrá enfrente a un Boca que llega con confianza después de vencer 1-0 a San Pablo por la Copa Sudamericana. Para el Ferroviario será una oportunidad importante de conseguir un resultado que le permita cambiar el ánimo y volver a sumar de a tres.

Del otro lado, Rodolfo Arruabarrena deberá administrar el desgaste de un calendario cargado. Boca tendrá el martes el partido de vuelta ante San Pablo y además se vienen compromisos ante San Lorenzo y, si prospera su situación reglamentaria, Racing por la Copa Argentina. Por eso, el entrenador dispondrá una formación con una combinación de titulares y suplentes.

Una de las novedades estará en el arco: Leandro Brey reemplazará a Álvaro Montero, quien viajó a Colombia por el fallecimiento de su abuela. En defensa aparecerían Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas, mientras que Williams Alarcón, Tomás Belmonte y Carlos Palacios conformarían el mediocampo. Arriba, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero serían las opciones ofensivas.

El probable equipo de Central Córdoba ante Boca

El Ferroviario saldría a jugar en La Bombonera con Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera y Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. El entrenador será Sebastián Domínguez.

Cómo está Boca antes del partido

El Xeneize viene de conseguir una victoria importante ante San Pablo y buscará trasladar ese envión al Torneo Clausura. Sin embargo, el calendario obliga a Arruabarrena a cuidar futbolistas pensando en la revancha de la Copa Sudamericana, por lo que presentará un equipo alternativo en algunos puestos.

El último antecedente entre Boca y Central Córdoba

La última vez que Boca y Central Córdoba se enfrentaron fue en mayo de este año, en el Estadio Madre de Ciudades, por la novena fecha postergada del Torneo Apertura. El triunfo fue para el Xeneize por 2-1, con goles de Alan Velasco y Milton Giménez, mientras que Michael Santos marcó el descuento para el conjunto santiagueño.

Boca vs. Central Córdoba: hora, TV y árbitro