Otro golpe para Juan Foyth: volvió a lesionarse y no tiene fecha de regreso

El defensor argentino sufrió un problema muscular después de haber regresado tras una larga inactividad. Villarreal todavía no confirmó cuándo podrá volver a jugar.

Hoy 16:07

Juan Foyth recibió una nueva mala noticia en Villarreal, luego de sufrir un problema muscular que lo mantiene nuevamente alejado de las canchas y, por ahora, sin una fecha concreta para su regreso.

El defensor argentino, campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022, había sentido molestias en el partido ante Deportivo Alavés, disputado el pasado 28 de agosto, y todavía no logró reincorporarse con normalidad a los entrenamientos.

Este viernes volvió a quedar al margen de la práctica del Submarino Amarillo, pese a que inicialmente se esperaba una recuperación más rápida.

La lesión ya le impidió estar disponible en el encuentro frente a Deportivo La Coruña.

Villarreal espera por uno de sus referentes

La ausencia preocupa especialmente porque Foyth había comenzado la temporada con protagonismo y había sido capitán en los dos primeros partidos.

El futbolista de 28 años es uno de los referentes del plantel y su regreso es esperado por el cuerpo técnico, aunque todavía no existen certezas sobre los plazos.

Otra lesión después de una larga recuperación

El nuevo inconveniente aparece después de un período complicado para el defensor.

Foyth había permanecido alrededor de seis meses fuera de las canchas luego de sufrir en enero una rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

Esa lesión también lo marginó del último Mundial con la Selección Argentina.

Después de completar su recuperación y volver a competir esta temporada, el argentino sufrió ahora un nuevo contratiempo físico que vuelve a frenar su continuidad.