Condenaron a nueve años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su hija en Lavalle

El acusado fue hallado responsable de abuso sexual gravemente ultrajante contra su hija menor de edad. Los hechos ocurrieron durante varios años, cuando la víctima tenía entre 10 y 13 años.

Hoy 16:14

Un hombre fue condenado a nueve años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser declarado responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de su hija menor de edad, en hechos ocurridos en la localidad de Lavalle, departamento Guasayán.

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La causa se inició en julio de 2023, luego de que la madre de la niña realizara la denuncia contra su expareja. A partir de la investigación, el Ministerio Público Fiscal logró acreditar que los abusos se produjeron cuando la víctima tenía entre 10 y 13 años.

De acuerdo con lo establecido durante el proceso, las situaciones se habrían producido cuando la menor concurría a visitar a su padre y ambos quedaban a solas.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de la Circunscripción Frías, representada por el fiscal Dr. Alfonso José Arce, quien arribó a un acuerdo de juicio abreviado con la defensa del acusado.

El convenio fue presentado ante la Justicia y, tras controlar su legalidad y analizar las condiciones del acuerdo, el juez de Cámara, Dr. Raúl Santucho, resolvió homologarlo.

De esta manera, el magistrado impuso al acusado la pena de nueve años de prisión efectiva, en los mismos términos que habían sido acordados entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa.

La condena quedó establecida por un caso de abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra su propia hija, a partir de hechos que fueron investigados desde la denuncia presentada en 2023.