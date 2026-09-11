Trump recordó el 11-S en el Pentágono: “Nunca, jamás olvidaremos”

El presidente de Estados Unidos encabezó el acto por el 25° aniversario de los atentados terroristas y reivindicó la unidad del país tras los ataques.

Hoy 16:06

El presidente estadounidense Donald Trump encabezó este viernes en el Pentágono la ceremonia central por el 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, una fecha que volvió a reunir a autoridades y familiares de las víctimas en distintos puntos del país.

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Durante su discurso, el mandatario aseguró que Estados Unidos mantiene vigente el compromiso asumido tras los ataques y sostuvo que la memoria de las víctimas continúa siendo una razón para “luchar”.

“Nunca, jamás olvidaremos. Por eso luchamos hoy”, afirmó Trump ante los presentes. Y agregó: “No tenemos otra opción. Solo cabe la victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar”.

El presidente también hizo referencia al impacto que tuvieron los atentados sobre la sociedad estadounidense y destacó la reacción de unidad que se produjo inmediatamente después del ataque. “Aquel día, todos fuimos neoyorquinos. Cada uno de nosotros. Todos fuimos una familia”, expresó.

Trump sostuvo además que el cuarto de siglo transcurrido desde aquel día permitió comprobar la capacidad de resistencia de la sociedad estadounidense. “El 11 de septiembre nos recordó el terrible poder del odio”, señaló, antes de remarcar que el país demostró una fuerza todavía mayor para “resistir, prevalecer y vencer”.

En otro tramo de su intervención, el mandatario aseguró que Estados Unidos actualmente es más fuerte que nunca y vinculó el aniversario con la situación militar internacional.

En ese sentido, Trump dedicó un reconocimiento especial a los militares estadounidenses que participan de las operaciones destinadas a impedir que Irán obtenga un arma nuclear. El presidente volvió a calificar a la República Islámica como “el principal patrocinador del terrorismo en el mundo”.

La ceremonia tuvo lugar en el Pentágono, uno de los tres lugares atacados el 11 de septiembre de 2001, cuando un avión secuestrado impactó contra el edificio que funciona como sede del Departamento de Defensa estadounidense.

Otros dos aviones fueron utilizados contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York, mientras que el cuarto avión secuestrado terminó estrellándose en Pensilvania, luego de que pasajeros y tripulantes intentaran recuperar el control de la aeronave.

Para este 25° aniversario se organizaron ceremonias, homenajes, ofrendas florales, izamientos de banderas, minutos de silencio y la tradicional lectura de los nombres de las personas asesinadas en los atentados.

Trump, nacido en Nueva York, decidió no participar de los actos en la Zona Cero y volvió a elegir el Pentágono como escenario para recordar la fecha. Es el segundo año consecutivo en que el mandatario estadounidense encabeza allí la conmemoración.

En Nueva York, en tanto, los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden participaron de los homenajes realizados en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre, junto al actual vicepresidente JD Vance.

A 25 años de los atentados, el 11-S continúa siendo uno de los acontecimientos que más profundamente marcaron a la sociedad estadounidense. Trump cerró su intervención con un mensaje centrado en la memoria, la fortaleza nacional y la decisión de continuar enfrentando las amenazas externas.