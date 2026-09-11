Andrés Gil rompió el silencio sobre los rumores con Gimena Accardi y habló de su relación con Cande Vetrano

El actor fue consultado nuevamente por las versiones que lo vincularon con Gimena Accardi y aseguró que ya habló en privado con las personas involucradas. Además, destacó que atraviesa “un gran momento” junto a Cande Vetrano y cuestionó algunas de las versiones que volvieron a circular.

Hoy 16:04

Andrés Gil decidió referirse públicamente a las versiones que desde hace tiempo lo vinculan con Gimena Accardi, luego de que el tema volviera a instalarse en los medios a partir de declaraciones realizadas en el programa LAM por Ángel de Brito y Pepe Ochoa.

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En diálogo con Desayuno Americano, el actor evitó confirmar o negar de manera directa los rumores sobre una presunta relación con Accardi, pero dejó en claro que considera que alrededor del episodio se dijeron cosas que no se ajustan a la realidad.

“Yo ya dije lo que tenía que decir”, respondió cuando le preguntaron por las versiones de una supuesta infidelidad que volvieron a circular durante los últimos días. Gil remarcó que se trata de una situación ocurrida “hace un montón de tiempo” y sostuvo que ya mantuvo conversaciones privadas con las personas involucradas.

Uno de los principales puntos que quiso destacar fue su relación con Cande Vetrano, con quien tiene un hijo, Pino. El actor aseguró que actualmente atraviesan una etapa positiva como pareja y que ambos pudieron dejar atrás aquella situación.

“Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento. Estamos muy bien, la verdad que estamos en un gran momento juntos”, expresó.

Gil también puso en perspectiva la extensa relación que mantiene con Vetrano y recordó que se conocen desde hace muchos años, ya que comenzaron su vínculo cuando eran jóvenes. “Somos una pareja real como cualquier otra”, sostuvo, al remarcar que, como cualquier pareja, atravesaron diferentes momentos y situaciones.

En ese sentido, aseguró que actualmente ambos están enfocados en sus proyectos personales, profesionales y familiares. Vetrano se prepara para comenzar un nuevo trabajo audiovisual, mientras Gil continúa con las funciones de la obra teatral La Ratonera.

La conversación también giró hacia Nicolás Vázquez, expareja de Accardi y amigo de Gil. Ambos actores habían compartido además un proyecto laboral: Gil y Accardi fueron protagonistas de En otras palabras, una obra producida por Vázquez.

Ante la consulta sobre una supuesta pelea o un enfrentamiento entre ellos, Gil descartó esas versiones y explicó que nunca recibió un contacto directo de quienes difundieron algunas de las historias que circularon públicamente.

“A mí nunca me escribió nadie. No me preguntaron, nadie me escribió nada. Todo se dijo no sé de dónde”, manifestó.

El actor evitó profundizar sobre su actual vínculo con Vázquez y prefirió no entrar en detalles sobre lo sucedido. “Se dijeron muchas cosas. Hay muchas cosas que fueron mentira. No me voy a poner a entrar en detalle”, afirmó.

También cuestionó la imagen que se construyó públicamente sobre el grupo de amigos que compartían Gil, Vetrano, Accardi y Vázquez. Según explicó, el grado de amistad que existía entre todos fue exagerado.

“Nunca hubo tanta amistad”, señaló, aunque reconoció que el episodio terminó siendo incómodo para quienes estuvieron involucrados. “Ahora, obviamente, tampoco tenemos vínculo con todo lo que pasó. Fue muy incómodo para todos”, agregó.

Las nuevas declaraciones del actor se produjeron después de que el tema regresara a la televisión. En LAM, Ángel de Brito aseguró que el vínculo entre Gil y Accardi había existido, mientras que Pepe Ochoa aportó su propia versión sobre lo ocurrido y sostuvo que Vetrano habría conocido la situación cuando acababa de convertirse en madre de Pino.

Ochoa afirmó en el programa que Vetrano habría decidido continuar su relación con Gil pese a lo ocurrido, aunque se trata de una versión expuesta por el panelista que el actor no confirmó durante su entrevista.

El panelista también relacionó aquel supuesto episodio con la crisis que atravesaban Accardi y Vázquez, y sostuvo que la situación habría generado tensión dentro del círculo de personas que compartían vínculos personales y laborales.

Gil, en cambio, insistió en que prefiere no volver sobre una situación que considera parte del pasado y cuestionó que los rumores vuelvan a ocupar el centro de la escena mientras existen otros temas de actualidad.

“Hay quilombo sucediendo ahora y vuelven a lo anterior”, expresó.

Finalmente, el actor puso el foco en su presente familiar y pidió que las versiones no vuelvan a afectar a Vetrano. “Yo estoy muy bien, mi familia está muy bien, Cande está muy bien. Quiero cuidarla a ella, que no vuelvan a decir cualquier cosa”, concluyó.