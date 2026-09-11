La Justicia rechazó la recusación de la defensa de Pity Álvarez y el juicio podría continuar el lunes

El planteo buscaba apartar a los tres jueces del Tribunal Oral N° 29 y al fiscal que interviene en el juicio por el crimen de Cristian Díaz. Los abogados del músico evalúan recurrir la decisión.

Hoy 16:17

La Justicia rechazó este viernes el pedido de recusación presentado por la defensa de Cristian “Pity” Álvarez contra los jueces y el fiscal que intervienen en el juicio por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018.

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La decisión permite que, en principio, el debate oral pueda retomarse el próximo lunes 14 de septiembre, aunque los abogados del músico analizan presentar un nuevo planteo antes de que se reanuden las audiencias.

La defensa, integrada por Sebastián Queijeiro y Javier Baños, había solicitado el apartamiento de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

El pedido también alcanzó al fiscal Sandro Abraldes, quien interviene en el proceso por el homicidio de Cristian Díaz.

Tras conocer el rechazo de la recusación, los defensores comenzaron a analizar los argumentos de la resolución y anticiparon que podrían recurrir la decisión mediante un recurso de inconstitucionalidad.

“Vamos a evaluar la situación y a interponer un recurso de inconstitucionalidad”, señalaron los abogados de Álvarez.

Además, la defensa cuestionó el mecanismo utilizado para resolver la recusación y sostuvo que el planteo debía ser tratado de otra manera. Según argumentaron, no se realizó una audiencia ni se produjo la prueba que habían solicitado, por lo que consideraron que la resolución debería ser declarada nula.

Los abogados indicaron que hasta el lunes no tendrían una respuesta sobre un eventual nuevo planteo, mientras el tribunal tiene previsto retomar ese día el debate oral.

El juicio había vuelto a comenzar el lunes 7 de septiembre, después de una suspensión provocada por una descompensación que sufrió Pity Álvarez durante una de las jornadas anteriores.

Sin embargo, antes de que se iniciaran nuevas declaraciones testimoniales, la defensa presentó formalmente el pedido para apartar a los integrantes del tribunal y al fiscal.

Con el rechazo de la recusación, el juicio por el crimen de Cristian Díaz quedó en condiciones de continuar, aunque la estrategia de la defensa podría derivar en una nueva presentación judicial antes de la audiencia prevista para el lunes.