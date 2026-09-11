Ante las críticas por su novio 19 años menor que ella, Virginia de Bandana subió una foto en bikini y publicó una reflexión

A comienzos de este año, Virginia Da Cunha hizo un posteo en el que compartió un balance sobre su 2025. No solo hizo referencia a su vuelta con Bandana, sino que además habló de la relación con Samir Jaliff.

Hoy 16:22

Virginia Da Cunha vive un gran presente junto a su novio Samir Jaliff, un DJ y productor musical, y dejó en claro que los 19 años de diferencia no son un tema en su relación. “La edad es una trampa del sistema. Lo digo desde que tengo 20 años”, aseguró.

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En sus historias de Instagram, la cantante de Bandana compartió fotos suyas en sus distintas décadas. “A mis 20. La tenía tan clara que me veía bien con 40 kilos. A mis 25-30 me dediqué a los deportes extremos, al sol y a mi banda independiente”, enumeró.

Luego compartió una selfie en bikini frente al espejo: “A mis 40″. Luego, junto a una selfie donde se la ve abrazada a su pareja, señaló: “A mis 44 conocí a este gran hombre, eterno niño de 25 con el que hoy convivo”.

fotos retro

A modo de cierre, concluyó: “No importa cuántos años tengas, sino lo que hagas en los años que vivís. Hay quienes involucionan y quienes evolucionan. La edad está en la mente que comanda al cuerpo. Dejemos de alimentar un sistema que nos quiere enfermos y animémonos a ser vida”.

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Qué dijo Virginia Da Cunha sobre el vínculo con su novio

A comienzos de este año, Virginia Da Cunha hizo un posteo en el que compartió un balance sobre su 2025. Allí no solo hizo referencia a su vuelta a los escenarios con Bandana, sino que además habló de la relación con Samir Jaliff.

Fotos retro

“Un año de saltos cuánticos. Cuando los finales están bien puestos, lo que sigue es completamente nuevo. Y así fue... la primer parte del año fue de intenso trabajo interior, sanación de linaje, estudio y medicinas naturales para llegar a la total transformación. Al vacío fértil donde todo es posible”, escribió.

Luego expresó: “Conocí al hombre más hermoso y sorprendente de este planeta. Nos unen las diferencias tanto como las similitudes. Somos dos locos que vivimos de la música y vemos el mundo de la misma manera”.

Virginia y su novio

Acto seguido, reveló: “En honor a eso nos tatuamos el 22, un número maestro que a su vez simboliza al Loco del Tarot, el niño eterno, el que viene a abrir caminos y vivir fuera de las normas y de toda lógica racional porque esta conectado con su alma y su intuición. Bajo el mismo concepto creamos un proyecto musical”.

Posteo de Virginia

Desde entonces, la artista comparte en redes sociales momentos de la vida cotidiana, paseos y viajes, y videos musicales junto a su novio.