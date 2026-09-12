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Policiales

Tragedia en Frías: investigan la muerte de una persona en el barrio Villa Paulina

El hecho ocurrió durante la mañana de este sábado. Personal policial trabaja en el lugar y se aguarda información oficial.

Hoy 10:38

Una persona fue hallada sin vida durante la mañana de este sábado en el barrio Villa Paulina, de la ciudad de Frías.

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De acuerdo con las primeras informaciones, la persona fallecida sería de apellido Sánchez. El hecho generó conmoción entre los vecinos del sector.

Tras conocerse lo ocurrido, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y llevan adelante las primeras actuaciones correspondientes.

Por el momento, se aguarda información oficial que permita establecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

La investigación se encuentra en desarrollo.

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