Santiago del Estero elegirá a la Representante Provincial de los Estudiantes 2026

El proceso comenzará este jueves 17 de septiembre, desde las 15 horas, con la preselección en el Teatro 25 de Mayo de Santiago del Estero.

Hoy 10:42

La Dirección General de la Juventud, dependiente de la Jefatura de Gabinete de ministros y a cargo del director César Gonzales junto al Gobierno de la Provincia y con la coordinación de Look Models Group de José Antonio, lanzó la convocatoria para la elección de la Representante Provincial de los Estudiantes 2026.

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El proceso comenzará este jueves 17 de septiembre, desde las 15 horas, con la preselección en el Teatro 25 de Mayo de Santiago del Estero. Allí, las jóvenes que fueron elegidas como representantes de cada colegio secundario de la provincia participarán del evento que contará con la apertura musical de Sol Murad, cuya entrada será libre y gratuita. De esta instancia resultarán seleccionadas 24 finalistas.

Las jóvenes elegidas volverán a escena el viernes 18 de septiembre a las 21:00 cuando el Teatro 25 de Mayo se vista de gala para realizar la elección provincial. De allí saldrá la representante que competirá en la Elección Nacional de los Estudiantes, prevista para el viernes 25 de septiembre en el estadio 23 de agosto en San Salvador de Jujuy.

La gala provincial contará con un jurado de lujo integrado por los diseñadores santiagueños, Luis Guerra y Lourdes Vaccari con su marca Prisha; la empresaria e influencer Zoki Paz; la modelo internacional santiagueña Oriana Lleveili; y la modelo Liz Mata Teloni, junto a empresarios, profesionales del medio y funcionarios provinciales.

El espectáculo abrirá con la presentación de la academia Estilo Urbano, dirigida por el profesor Esteban Sánchez, y continuará con dos pasadas de las modelos de Look Models vistiendo la colección del diseñador Luis Guerra.

Las 24 finalistas realizarán dos pasadas: una sport, con diseños de Prisha, y otra en vestidos de noche de la diseñadora Sofia Tolay Modas. La conducción estará a cargo de Cecilia Ibarra, mientras que el maquillaje será responsabilidad del equipo de Marybé Perfumeria, colabora More Morgués y los peinados de Viviana Cabrera.

El broche de oro de la velada estará a cargo del cantante Diego Argañaraz, quien pondrá el cierre musical previo a la coronación de la nueva representante provincial.

Para más información o inscripción, comunicarse con el numero 3854 865295.