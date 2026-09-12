VIDEO | Así fue la gravísima lesión de Emmanuel Mammana ante Newell’s: lo operaron de urgencia y quedó en terapia intensiva

El defensor de Vélez debió ser intervenido en Rosario luego de un fuerte impacto con su compañero

Hoy 10:25

Emmanuel Mammana generó una fuerte preocupación en Vélez y en el fútbol argentino luego de sufrir una grave lesión durante el empate ante Newell’s en Rosario.

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El defensor protagonizó un violento choque con su compañero Tomás Marchiori, que le provocó fracturas en varias costillas y un neumotórax, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un centro médico.

El incidente ocurrió a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Marchiori salió a despejar un centro y terminó impactando con su rodilla en la zona de las costillas de Mammana.

El ex-River quedó tendido sobre el césped con evidentes signos de dolor y no pudo continuar en el partido. Fue reemplazado por Lisandro Magallán.

Fue operado de urgencia

Mammana fue trasladado al Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde los estudios confirmaron un traumatismo de hemotórax derecho, fracturas múltiples de costillas y neumotórax.

Ante este cuadro, los médicos resolvieron realizar una intervención quirúrgica de urgencia, en la que le colocaron un tubo de avenamiento pleural para estabilizarlo.

De acuerdo con el parte médico informado por Vélez, el futbolista se encuentra estable y permanece internado en terapia intensiva por precaución.

Esperan su evolución

El cuerpo médico continuará siguiendo de cerca la evolución del defensor durante las próximas horas.

En caso de ser necesario, Mammana podría requerir una nueva intervención para tratar las fracturas costales.

Por el momento, continuará bajo cuidados intensivos en Rosario y su traslado a Buenos Aires dependerá de que presente una evolución clínica favorable.