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Invitan a feriantes, artesanos y emprendedores a un taller gratuito en la UCSE

La actividad se realizará el martes 15 de septiembre. La propuesta busca brindar herramientas para fortalecer capacidades personales vinculadas al desarrollo de emprendimientos.

Hoy 09:55

La Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE invita a feriantes, artesanos y emprendedores santiagueños a participar del taller gratuito “Inteligencia artesanal: competencias emprendedoras”.

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La propuesta forma parte del Ciclo de Talleres para Emprendedores Exitosos 2026 “Innovar para transformar” y estará a cargo del licenciado en Psicología Maximiliano Olivera.

La actividad se realizará el martes 15 de septiembre, a las 18, en el Aula 26 de la UCSE, y tendrá como objetivo brindar herramientas para reconocer y fortalecer las capacidades personales necesarias para impulsar y sostener un emprendimiento.

Según informaron desde la organización, la participación será abierta a la comunidad y se otorgará certificación de asistencia a quienes concurran.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/DZ2dVQJmmvHWKqQA6.

Para mayor información, también pueden comunicarse al correo extension.salud@ucse.edu.ar.

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