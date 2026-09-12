Invitan a feriantes, artesanos y emprendedores a un taller gratuito en la UCSE

La actividad se realizará el martes 15 de septiembre. La propuesta busca brindar herramientas para fortalecer capacidades personales vinculadas al desarrollo de emprendimientos.
La Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE invita a feriantes, artesanos y emprendedores santiagueños a participar del taller gratuito “Inteligencia artesanal: competencias emprendedoras”.
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La propuesta forma parte del Ciclo de Talleres para Emprendedores Exitosos 2026 “Innovar para transformar” y estará a cargo del licenciado en Psicología Maximiliano Olivera.
La actividad se realizará el martes 15 de septiembre, a las 18, en el Aula 26 de la UCSE, y tendrá como objetivo brindar herramientas para reconocer y fortalecer las capacidades personales necesarias para impulsar y sostener un emprendimiento.
Según informaron desde la organización, la participación será abierta a la comunidad y se otorgará certificación de asistencia a quienes concurran.
Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/DZ2dVQJmmvHWKqQA6.
Para mayor información, también pueden comunicarse al correo extension.salud@ucse.edu.ar.