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Tras la derrota en La Bombonera, cuándo vuelve a jugar Central Córdoba por el Clausura

El Ferroviario acumula cinco partidos sin victorias y buscará recuperarse ante Defensa y Justicia, uno de los líderes de la Zona A.

Hoy 09:35

Central Córdoba deberá cambiar rápidamente el foco después de la derrota 3-1 ante Boca en La Bombonera, resultado que estiró a cinco partidos su racha sin victorias en el Torneo Clausura 2026.

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El próximo compromiso del Ferroviario será el viernes 18 de septiembre desde las 18, cuando reciba a Defensa y Justicia en el Estadio Único Madre de Ciudades.

El encuentro abrirá la décima fecha del campeonato y será televisado por ESPN Premium.

Será otro compromiso complicado para el conjunto santiagueño, ya que Defensa y Justicia llega como uno de los líderes de la Zona A después de vencer 2-0 a Gimnasia de Mendoza.

Central Córdoba intentará aprovechar la localía para cortar su racha negativa y volver a sumar puntos en un tramo importante del Clausura.

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Así se jugará la fecha 10 del Torneo Clausura

Viernes 18 de septiembre

18.00: Central Córdoba – Defensa y Justicia (Zona A) – ESPN Premium
21.15: Racing – Sarmiento (Zona B) – TNT Sports

Sábado 19 de septiembre

14.30: Gimnasia – Banfield (Zona B) – TNT Sports
14.30: Gimnasia de Mendoza – Deportivo Riestra (Zona A) – ESPN Premium
16.45: Unión – Independiente (Zona A) – ESPN Premium
19.00: River – Huracán (Zona B) – ESPN Premium
21.15: Instituto – Talleres (Zona A) – TNT Sports

Domingo 20 de septiembre

14.45: San Lorenzo – Boca (Zona A) – TNT Sports
17.00: Rosario Central – Argentinos (Zona B) – ESPN Premium
17.00: Platense – Newell’s (Zona A) – TNT Sports
19.15: Belgrano – Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) – ESPN Premium
21.30: Vélez – Tigre (Interzonal) – TNT Sports

Lunes 21 de septiembre

14.30: Aldosivi – Atlético Tucumán (Zona B) – TNT Sports
19.00: Barracas Central – Independiente Rivadavia de Mendoza (Zona B) – TNT Sports
21.15: Lanús – Estudiantes (Zona A) – ESPN Premium

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol Club Social y Deportivo Defensa y Justicia
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