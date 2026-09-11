Nati Jota acorraló a Gastón Edul en vivo y le dio una tajante respuesta: "Vos contá lo que quieras"

La conductora y el periodista deportivo volvieron a encontrarse en pantalla luego de que circulara en redes sociales un material falso que los vinculaba. Durante la charla, intercambiaron comentarios que rápidamente se volvieron virales.

11/09/2026

Los nombres de Nati Jota y Gastón Edul quedaron en el centro de la escena en los últimos días luego de la circulación de un supuesto video íntimo que los involucraba y que generó una fuerte repercusión en redes sociales.

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El periodista deportivo fue uno de los primeros en referirse al tema y decidió desmentir la existencia del material durante una transmisión junto a Davoo Xeneize. "No crean las cosas que ven en Twitter. ¿2026 y siguen creyendo en Twitter? Por favor, no sean pavos", expresó.

Edul aseguró además que la situación no le generó preocupación debido a que el contenido era falso. "Yo me río y no me afecta porque es totalmente falso", manifestó, descartando cualquier vínculo con las imágenes que comenzaron a difundirse.

El cruce entre Nati Jota y Gastón Edul en vivo

Luego de la polémica, ambos volvieron a compartir espacio en Olga, donde protagonizaron un intercambio que llamó la atención de los espectadores.

Durante la conversación, Nati Jota aprovechó la presencia del periodista para consultarle sobre otra versión que había circulado tiempo atrás: la supuesta intención de la conductora de acercarse a Edul durante el Mundial y un presunto rechazo por parte del periodista.

Edul intentó aclarar la situación y señaló que esa historia había sido difundida por otro periodista. Ante sus explicaciones, Nati respondió con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: "Vos contá lo que vos quieras".

El momento estuvo marcado por la ironía, la tensión y la complicidad habitual entre ambos. Aunque ninguno confirmó que haya existido un romance, el intercambio volvió a alimentar las especulaciones sobre la relación que mantienen.