Un nene de 5 años quedó internado tras dar positivo en cocaína y detuvieron a sus padres

El menor ingresó a un hospital de Rosario con convulsiones y los estudios confirmaron la presencia de la droga en sangre. La Justicia investiga cómo tuvo contacto con la sustancia y analiza imputar a los padres.

11/09/2026

Un nene de 5 años permanece internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario luego de ingresar con un cuadro de convulsiones y que los estudios médicos confirmaran la presencia de cocaína en sangre.

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El hecho ocurrió el pasado martes y, tras conocerse el resultado de los análisis, los profesionales de la salud dieron aviso al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que inició una investigación para determinar cómo el menor tuvo acceso a la sustancia.

En el marco de la causa, la fiscal Andrea Vega ordenó distintas medidas y la detención de los padres del niño. Personal de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Policía de Investigaciones arrestó a Pablo Ariel B., de 47 años, durante un procedimiento realizado en el domicilio familiar ubicado en la zona sur de Rosario.

Por su parte, su pareja, Valeria Anahí C., también de 47 años, fue detenida en la vía pública, en las inmediaciones del hospital donde permanece internado su hijo.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron un teléfono celular en la vivienda familiar, elemento que será sometido a peritajes para intentar obtener información que permita avanzar en la causa.

Según trascendió, los dos detenidos serán llevados a una audiencia imputativa y la fiscalía analiza acusarlos por tentativa de homicidio agravado por el vínculo, en concurso ideal con suministro gratuito de estupefacientes agravado por tratarse de un menor de edad.

Además, intervino la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe, que dispuso que el niño de 5 años y su hermano de 8 no permanezcan al cuidado de familiares directos mientras avanza la investigación.

Ambos menores quedaron bajo seguimiento de un equipo interdisciplinario del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, mientras la Justicia continúa trabajando para establecer las circunstancias en las que ocurrió el contacto con la droga.