El fiscal que investiga a Callejero Fino habló tras su declaración y explicó qué falta determinar en la causa

El funcionario judicial Cosme Iribarren confirmó que todavía quedan medidas de prueba pendientes y señaló que deberán corroborar la versión brindada por el cantante, detenido por una causa de portación ilegal de armas.

11/09/2026

El fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la investigación contra el cantante Callejero Fino, habló luego de la declaración que prestó el artista en la causa por portación ilegal de armas y explicó cuáles serán los próximos pasos de la investigación.

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El funcionario judicial indicó que el acusado, identificado como Alvarenga, brindó su versión sobre lo ocurrido y que ahora deberán analizar si su relato coincide con las pruebas reunidas en el expediente.

"El señor Alvarenga dio su versión con relación al hecho. Es todo lo que puedo decir. Ahora, en base a eso, hay que trabajar y hay que corroborar la versión que aportó en el día de la fecha", expresó Iribarren.

El fiscal evitó brindar detalles sobre el contenido de la declaración y aclaró que, por cuestiones vinculadas a la estrategia de la defensa y el avance de la investigación, no podía revelar información específica.

La investigación por el arma encontrada en el vehículo

Uno de los puntos centrales de la causa es determinar la procedencia del revólver Glock calibre .40 con numeración limada que fue hallado dentro del vehículo en el que se trasladaba el cantante.

Sobre este aspecto, Iribarren explicó que se realizan distintas pericias para establecer la trazabilidad del arma y determinar si tenía algún registro previo.

"Todo es motivo de investigación desde el primer día y hay que ir corroborando todas aquellas cosas que se han ido verificando. Si se puede establecer la trazabilidad del arma, de dónde salió, si pertenece a alguien, si tiene registro. Todo eso se está trabajando”, señaló.

Además, aclaró que todavía no está confirmado si el arma estuvo vinculada anteriormente a otro hecho delictivo y remarcó que quedan diligencias pendientes, entre ellas el análisis de dispositivos electrónicos.

"No, es motivo de verificación. Quedan muchas cosas por hacer, el análisis de los teléfonos, quedan varias cosas", explicó.

La versión de Callejero Fino y las pruebas pendientes

Durante su declaración, el cantante habría mencionado situaciones relacionadas con amenazas que habría recibido él o su hijo, un punto que no habría aparecido en su primera exposición ante la Justicia.

Consultado sobre ese aspecto, el fiscal prefirió mantener cautela y sostuvo que la nueva versión deberá ser evaluada con las pruebas disponibles.

"Él brindó una versión y por una cuestión de estrategia no puedo develar lo que ha dicho. Lo que sí, se va a trabajar en base a lo que ha aportado en el día de la fecha", manifestó.

Iribarren indicó que la investigación continuará con la incorporación de nuevos elementos y destacó que aún cuentan con tiempo para avanzar antes de definir una situación procesal.

"Tenemos 15 días más por delante, tenemos plazo, así que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer en base a acreditar o no la versión que nos acaba de dar", afirmó.

Por qué está detenido Callejero Fino

El fiscal explicó que la investigación busca determinar si existe una vinculación entre el arma encontrada y el cantante, quien permanece detenido por la presunta portación ilegal.

"Yo tengo que probar y buscar la prueba necesaria para establecer que el hecho sucedió y en camino a eso vamos", sostuvo.

Al ser consultado sobre si el hallazgo del arma dentro del vehículo implica que pertenecía al titular del automóvil, Iribarren aclaró que esa circunstancia deberá ser comprobada.

"En principio apareció en su vehículo. Ahora es tarea nuestra establecer si esa arma era de él o no", indicó.

Finalmente, el fiscal remarcó que la causa continúa abierta y que serán las pruebas reunidas las que permitan determinar responsabilidades.

"Es la carátula y faltan muchas pruebas por hacer", concluyó.