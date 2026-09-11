Grave episodio en Añatuya: denunciaron el director de Tránsito por perseguir y agredir a una joven de 25 años

Una joven de 25 años aseguró que el funcionario la siguió, le cruzó el auto para detenerla y la golpeó con la puerta de su vehículo tras una discusión por el paso en una esquina.

11/09/2026

Un grave episodio que involucra a un funcionario municipal fue denunciado en las últimas horas en la ciudad de Añatuya, donde una joven de 25 años aseguró haber sido perseguida, increpada y agredida físicamente por el director de Tránsito de la localidad.

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La denunciante, de apellido Bravo, relató ante la Policía que el hecho comenzó a partir de una discusión de tránsito y terminó con una maniobra que, según su exposición, puso en riesgo su integridad física y provocó daños en su motocicleta y calzado.

La discusión comenzó en una esquina céntrica

De acuerdo con la denuncia, Bravo circulaba a bordo de su motocicleta por avenida 25 de Mayo y, al llegar a la intersección con 12 de Octubre, se produjo una situación de paso con un automóvil.

La joven manifestó que avanzó al considerar que tenía prioridad y que esa maniobra habría provocado la reacción del conductor del vehículo.

Según su relato, el automovilista comenzó a seguirla y colocarse a la par de su motocicleta, mientras la increpaba. Durante el trayecto, Bravo logró reconocerlo como un funcionario municipal de apellido Saieg, a quien identificó como el actual director de Tránsito de Añatuya.

La joven aseguró que decidió no responder a las provocaciones y continuó su marcha para evitar que la situación pasara a mayores.

Le cruzó el automóvil y le bloqueó el paso

La situación habría tomado un giro violento metros más adelante. Siempre según la denuncia, el funcionario cruzó intempestivamente el automóvil sobre la calle para impedirle continuar circulando, obligándola a detenerse.

Luego descendió del vehículo y, de acuerdo con la exposición realizada por Bravo, comenzó a gritarle que era el director de Tránsito y la insultó, tratándola de "pendeja atrevida", en referencia a que supuestamente circulaba sin casco protector.

En medio del altercado se produjo la agresión que motivó la denuncia. La joven sostuvo que la puerta del automóvil fue abierta de manera violenta e impactó contra su pierna y uno de sus brazos.

Además, relató que la estructura de la puerta enganchó y rompió su zapatilla, provocando que perdiera estabilidad sobre la motocicleta y quedara al borde de caer sobre la cinta asfáltica.

Tras el episodio, según manifestó la denunciante, el hombre volvió a subir a su automóvil y se retiró del lugar a gran velocidad, sin brindarle asistencia.

La denuncia quedó en manos de la Fiscalía

Luego de lo ocurrido, Bravo se presentó en una dependencia policial de Añatuya y formalizó una denuncia penal por la agresión, el riesgo al que habría sido expuesta durante el episodio y los daños materiales ocasionados.

El caso quedó bajo intervención de la Fiscalía de turno de la circunscripción Añatuya, a cargo de la Dra. Cecilia Rimini, quien dispuso las primeras medidas investigativas destinadas a determinar cómo ocurrió el episodio y establecer las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.

La investigación deberá establecer la mecánica del hecho y reunir elementos que permitan determinar la responsabilidad del funcionario señalado en la denuncia.