El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 12 de septiembre: frío, lluvias y una máxima de apenas 15°C

El SMN anticipa una jornada con cielo mayormente nublado, lluvias aisladas y lloviznas durante buena parte del sábado. Para el domingo se espera un marcado descenso de la temperatura, con una mínima de apenas 6°C.

Hoy 06:41

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado 12 de septiembre fresco e inestable en Santiago del Estero, con una temperatura mínima de 12°C y una máxima que apenas alcanzará los 15°C.

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Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado, con apenas entre 0 y 10% de probabilidad de precipitaciones. La temperatura rondará los 13°C y el viento soplará desde el sur a velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El panorama cambiará durante la mañana, cuando el organismo prevé lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%. La temperatura será de aproximadamente 12°C, acompañada por viento del sudeste de entre 23 y 31 km/h.

Para la tarde y la noche se esperan lloviznas, también con probabilidades de entre 10 y 40%, mientras que el termómetro se mantendrá cerca de los 15°C. El viento continuará soplando desde el sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

El domingo llegará con un fuerte descenso de temperatura

El domingo 13 de septiembre continuará el ambiente frío en la provincia. De acuerdo con el pronóstico del SMN, se espera una mínima de 6°C y una máxima de apenas 13°C, por lo que será una jornada considerablemente más fría que las registradas durante los últimos días.