Grave accidente ferroviario en Francia: un tren descarriló y dejó 44 heridos

La formación transportaba a 186 pasajeros y realizaba el trayecto entre Ruán y Caen. Entre los heridos se encuentra una joven de 18 años que permanece en estado muy grave.

11/09/2026

Un tren regional que transportaba a 186 pasajeros descarriló este viernes en el norte de Francia y dejó al menos 44 personas heridas, entre ellas una joven de 18 años que permanece en estado muy grave.

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El accidente ocurrió alrededor de las 19.45, hora local, cuando la formación TER que cubría el recorrido entre Ruán y Caen circulaba entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, en cercanías de la localidad de Cléon, departamento de Seine-Maritime.

Según informó el fiscal de Ruán, Sébastien Gallois, la pasajera de 18 años debió ser evacuada en condición de “urgencia absoluta” debido a la gravedad de sus lesiones. Las otras 43 personas heridas fueron asistidas y clasificadas en estado de “urgencia relativa”.

Tras el descarrilamiento se desplegó un amplio operativo de emergencia para asistir a los pasajeros y asegurar la zona. El prefecto de Seine-Maritime también se trasladó al lugar para coordinar las tareas junto con personal de la empresa ferroviaria estatal SNCF.

En paralelo, la Justicia abrió una investigación para determinar las causas del accidente. De acuerdo con la Fiscalía, el maquinista fue sometido a controles para detectar la posible presencia de sustancias prohibidas y todos los resultados fueron negativos.

La investigación quedó a cargo de la Policía Judicial de Ruán, que deberá reconstruir cómo se produjo el descarrilamiento y establecer las circunstancias en las que la joven resultó gravemente herida.

Uno de los pasajeros, identificado como Louis, de 24 años, contó que segundos antes del accidente comenzó a percibir movimientos en la formación que rápidamente se volvieron más violentos.

“A los dos o tres segundos se volvió cada vez más fuerte”, relató al canal público Ici. Según explicó, llegó un momento en el que ya no podía mantenerse sentado y tuvo que sujetarse del respaldo delantero.

El joven también describió que durante el descarrilamiento varias ventanas se rompieron y piedras de las vías salieron despedidas dentro del vagón.

“Todavía estoy temblando”, resumió el pasajero tras recordar los momentos de tensión vividos.

Por su parte, el ministro de Transporte francés, Philippe Tabarot, indicó que las autoridades seguían de cerca el operativo y remarcó que la prioridad era asistir a los pasajeros y avanzar en la recuperación de la circulación ferroviaria.