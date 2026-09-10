Central Córdoba se topó con un Boca contundente y volvió a caer en La Bombonera

El Ferro la pasó mal ante el Xeneize que golpeó desde el arranque y terminó festejando con el 3-1 ante su gente. Quinto partido sin festejos para el equipo de Sebastián Domínguez.

11/09/2026

Central Córdoba volvió a tropezar en el Torneo Clausura 2026 y cayó 3-1 ante Boca Juniors en La Bombonera, en un encuentro correspondiente a la novena fecha.

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El equipo santiagueño nunca logró acomodarse al desarrollo y sufrió especialmente en defensa ante un Boca que, pese a presentar nueve cambios respecto del once que venía de jugar por la Copa Sudamericana, resolvió el partido con autoridad.

El Xeneize abrió el marcador apenas a los 5 minutos por intermedio de Ángel Romero, quien aprovechó el buen inicio del local para establecer rápidamente la diferencia.

A los 11, Enner Valencia amplió la ventaja y convirtió su primer gol con la camiseta de Boca después de siete partidos.

Romero sentenció el partido

En el complemento, Central Córdoba intentó adelantarse, aunque sus aproximaciones al área de Leandro Brey fueron aisladas.

Boca volvió a golpear a través de Romero, que completó su doblete con un golazo de media distancia y dejó el encuentro prácticamente sentenciado.

El Ferroviario encontró el descuento recién sobre el final por intermedio de Martín Cuitiño, que estableció el 3-1 definitivo.

Cinco partidos sin ganar para el Ferroviario

La derrota profundizó el momento irregular de Central Córdoba, que ahora acumula cinco encuentros consecutivos sin victorias en el campeonato.

El equipo santiagueño tendrá rápidamente una nueva oportunidad para intentar cortar la mala racha: el próximo viernes recibirá a Defensa y Justicia, uno de los líderes de la Zona A.

Boca, en tanto, llegó a 14 puntos y quedó a tres de Vélez y el Halcón de Varela, mientras continúa también en zona de clasificación internacional a través de la tabla anual.