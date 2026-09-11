La intendente recibió a la campeona nacional de Patín Autónomo 2026

La Ing. Norma Fuentes se reunió con la deportista en el salón de acuerdos de la Municipalidad de la Capital.

11/09/2026

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió a la destacada deportista Guadalupe Noriega Morán, quien recientemente se consagró doble campeona nacional en la disciplina Free Dance, durante el Campeonato Nacional de Patín Autónomo 2026, desarrollado en la provincia de Mendoza.

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También participaron del encuentro el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, y la subdirectora de Control y Gestión Urbana, Doris Geréz, quienes felicitaron a la joven santiagueña por este importante logro, que representa un motivo de orgullo para toda la comunidad.

Como reconocimiento a su destacada actuación en la competencia nacional, Guadalupe fue además convocada oficialmente para integrar el Seleccionado Argentino de Patín Autónomo, dando así un nuevo paso en su trayectoria deportiva y llevando el nombre de nuestra ciudad a nivel nacional.